Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
Es tracta de dos escaladors que se'ls ha fet de nit i necessitren ajuda per baixar
Els Bombers de la Generalitat treballen en el rescat de dues persones que s'han vist atrapades per la foscor al Pedraforca. A les 18.34 h han avisat que estaven pujant per la canal de Riambau, a la cara nord del Pedraforca, i que no veien clar el fet de poder baixar, ja que la nit se'ls tirava al damunt.
Quan han establert comunicació amb els Bombers els han dit que intentarien arribar a dalt, mentre s'ha enlairat l'helicòpter del GRAE de Ripoll, i s'activaven 4 dotacions terrestres. Per culpa de la foscor, l'helicòpter només ha pogut portar els efectius fins a un sender que porta al Coll del Verdet, des d'on 3 membres del GRAE s'han calçat els esquís i han sortit a buscar els escaladors.
Esperem ampliació de la informació.
