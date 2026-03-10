Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca

Es tracta de dos escaladors que se'ls ha fet de nit i necessitren ajuda per baixar

L'helicòpter dels Bombers en un rescat al Pedraforca

L'helicòpter dels Bombers en un rescat al Pedraforca / Bombers de la Generalitat / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat treballen en el rescat de dues persones que s'han vist atrapades per la foscor al Pedraforca. A les 18.34 h han avisat que estaven pujant per la canal de Riambau, a la cara nord del Pedraforca, i que no veien clar el fet de poder baixar, ja que la nit se'ls tirava al damunt.

Quan han establert comunicació amb els Bombers els han dit que intentarien arribar a dalt, mentre s'ha enlairat l'helicòpter del GRAE de Ripoll, i s'activaven 4 dotacions terrestres. Per culpa de la foscor, l'helicòpter només ha pogut portar els efectius fins a un sender que porta al Coll del Verdet, des d'on 3 membres del GRAE s'han calçat els esquís i han sortit a buscar els escaladors.

Esperem ampliació de la informació.

