La Fira de Sant Josep de Gironella augmenta les activitats de la branca del motor
El certamen, que tindrà lloc el 22 de març, està consolidat com un gran aparador del comerç local
Gironella viurà una nova edició de la Fira de Sant Josep coincidint amb l'entrada de la primavera. Serà el 22 de març i, novament, el nucli del poble esdevindrà el gran aparador del comerç local. I també del sector del motor, que enguany disposarà de més activitats per potenciar-lo.
L'espai de trobada serà al voltant de l'avinguda Catalunya, incloent-hi la plaça de l'Estació, carrer Balmes, la plaça Doctor Armengou i el carrer del Riu. Aquests emplaçaments s'ompliran durant tot el matí amb activitats i exposicions obertes a tots els públics, l'oferta dels paradistes i actuacions musicals en directe. L'horari d'obertura serà de 09.00 a 15.00 hores.
Segons posen de manifest des de l'Ajuntament de Gironella en un comunicat, l'Àrea de Promoció Econòmica ha treballat per fer realitat un extens expositor a l'aire lliure de comerços de proximitat. També s'ha implicat en l’organització l'Associació de Comerciants de Gironella, que espera que la jornada es tradueixi en una oportunitat perquè locals i visitant d'arreu puguin gaudir d'una gran experiència comercial a peu de carrer.
Més activitats de motor
Malgrat que el fonament de la fira es mantingui respecte d'anys anteriors, enguany s'aposta per reforçar l'agenda vinculada directament amb el sector del motor, l'altra gran branca de la mostra. La Fira de Sant Josep és, tradicionalment, una ocasió per descobrir vehicles clàssics que han marcat un abans i un després a la història del motor. Així, com és habitual, l'Escuderia de Gironella participarà activament per portar al municipi vehicles de diferents èpoques i estils.
En tot cas, a banda de la trobada de vehicles clàssics i d'exposició, també s'organitzaran activitats diverses que impliquen l'ús del volant i de les quatre rodes. Pistes de Scalextric, tractors en miniatura per la mainada, una zona de conducció urbana i un petit carrilet seran alguns dels reclams principals.
La cloenda de la jornada serà unes hores després, a l'Espai el Blat, on es representarà Cunyades. Aquesta obra forma part del cicle Culturitza't de programació cultural al municipi. Les entrades ja estan a la venda. Podeu consultar el detall del programa de la Fira de Sant Josep, aquí.