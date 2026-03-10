Patrimoni
Puig-reig engega les obres de consolidació de Cal Sastre de la Costa
La primera fase dels treballs contempla accions per restablir la volumetria original de la masia i garantir l'estabilitat estructural de l'edifici
Redacció
En marxa les obres de consolidació estructural i rehabilitació de Cal Sastre de la Costa, a Puig-reig. L'actuació, implementada per la corporació local, té com a objectiu principal la recuperació dels valors arquitectònics originals d'aquest edifici, construït l'any 1902. L'obra s'executa seguint el projecte executiu aprovat definitivament pel consistori, amb un pressupost d'execució de 272.250 euros.
Segons han detallat des de l'Ajuntament de Puig-reig, la intervenció respon a la necessitat urgent de frenar el deteriorament de l'immoble, especialment per evitar l'esfondrament de la teulada i assegurar la pervivència dels seus elements patrimonials. És a dir, els plecs recullen les accions per garantir l'estabilitat estructural de l'edifici.
En concret, la primera fase contempla tasques com l'enderroc de les estructures annexes per restablir la volumetria original de la masia, la recuperació de les parets originals, la rehabilitació de les obertures de la façana i la construcció d'una nova escala, des d'un punt de vista de restauració exterior. Pel que fa als treballs per a la consolidació estructural, les obres més immediates inclouen el reforç de l'edificació i la renovació de la coberta.
Un cop finalitzi aquesta fase, el consistori té previst iniciar una segona per definir el pla d'usos definitiu de l'equipament, que determinarà la futura rehabilitació dels espais interiors per a ús públic. Per tot plegat, des de l'ajuntament destaquen que amb aquests treballs "es materialitza el compromís per preservar el patrimoni històric del municipi i transformar un edifici emblemàtic en un espai segur i funcional per a la ciutadania". Cal tenir present que Cal Sastre de la Costa està catalogada com a Bé de Protecció Urbanística (BPU) pel seu interès cultural i representativitat de l’arquitectura tradicional local.
