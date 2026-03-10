Mobilitat
Trànsit treballa per instal·lar un radar de tram a la C-16 a Cercs
Mentre el dispositiu no estigui en marxa, es desplegaran controls de velocitat amb el suport dels Mossos d’Esquadra
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en marxa els preparatius per desplegar un radar tram a la C-16, al seu pas pel terme municipal de Cercs. Segons ha explicat el director de l’ens, Ramon Lamiel, la finalitat de la mesura és afavorir la seguretat viària en un espai on es detecten "dues taques de sinistralitat important".
L’anàlisi impulsada per l’SCT conclou que "caldria un radar de tram a tota aquesta zona de Cercs", en un espai que s’allargaria des del punt quilomètric 100 i fins al 110. Això permetria incloure els dos emplaçaments de més concentració d’accidents, el 101 i el 106.9. D’aquesta manera, l’objectiu de l’ens és encarregar un estudi que defineixi la proposta i estableixi els criteris per fer realitat aquesta eina, que té per finalitat "mantenir la velocitat que permet la via" i millorar-ne la seguretat.
Lamiel ha tractat la qüestió en la reunió celebrada a Berga amb l’alcalde, Ivan Sànchez, per comentar el dispositiu per frenar l’accés de vehicles a la ciutat els divendres a la tarda i vespre, en la qual també hi ha assistit el president del Consell Comarcal, Moisès Masanas. L’origen, però, són les converses mantingudes amb l’alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, que també es va dirigir al Departament de Territori demanant que s’actuï amb celeritat. Una petició unànime de les alcaldies berguedanes, escenificada amb la lectura d’un manifest conjunt.
La primera acció en aquest sentit ja és vigent des de fa unes setmanes, i va consistir en la supressió del carril d’avançament en sentit sud, passat el Túnel de Cercs. En aquest cas, va ser a càrrec de Territori. En paral·lel, i fins que el radar tram no sigui una realitat, Trànsit operarà amb radars tipus caixa taronja i controls de velocitat per part de la secció de trànsit dels Mossos d’Esquadra. De moment, no hi ha cap data prevista per a la culminació del projecte.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt