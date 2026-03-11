Educació
Berga acosta la formació professional als joves de la comarca
La divulgació del sector s'allargarà més enllà de la fira, amb l'impuls d’un projecte que parla d'experiències industrials d'èxit
La nova Fira de la Formació i l'Ocupació de Berga ha viscut una primera jornada dedicada a divulgar l'oferta de formació professional als joves de la comarca. Els estands dels diferents centres repartits pel Casino i el vestíbul del Teatre Municipal han rebut l'interès de desenes d'alumnes berguedans, immersos de ple en l'elecció del seu futur laboral. En paral·lel, també s'han celebrat activitats com les exposicions de l'UP Berguedà o els espais vivencials. Aquesta divulgació del teixit empresarial, els oficis i la indústria s'allargarà més enllà de la fira, amb un projecte que parla de casos d'èxit a la comarca.
"La fira ha sigut un gran èxit. Hi ha hagut molt bona acollida, tant per part dels centres com dels estudiants", ha celebrat la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, Mercè Sallés, qui s'ha mostrat convençuda que "serà la primera de moltes fires". Un altre dels socis impulsors de la mostra, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB), també ha mostrat la seva satisfacció amb la jornada: "Hem aconseguit que tot l'alumnat del Berguedà pugui conèixer l'oferta formativa a casa nostra i no s'hagi de desplaçar a altres punts per conèixer itineraris formatius de formació professional que tenen una sortida constatable", ha assenyalat el vicepresident, David Font.
La proposta ha rebut l'aprovació de la Generalitat, que s'ha interessat a conèixer-la a través del president de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, José Luis Durán. "És una fira molt necessària i interessant, perquè si alguna cosa necessita la formació professional és alinear els components que fan que la formació professional sigui un èxit: l'alumnat, les empreses, els centres formatius i l'administració pública", ha destacat, valorant que "aquesta iniciativa permet que el jovent del territori vegi les possibilitats de formació professional, tingui contacte amb les empreses i, per tant, fomenti l'ocupació".
Píndoles per explicar les empreses
Aprofitant el marc de la fira, s'ha organitzat una jornada empresarial que, seguint el fil conductor de la mostra, s'ha referit a la integració de l'alumnat d'FP i les empreses locals. D'una banda, s'ha fet amb una taula rodona per parlar d'experiències positives al voltant de l'FP Dual al Berguedà; i de l'altra, amb la presentació d'un projecte audiovisual que para l'atenció en aquestes oportunitats per desplegar projectes de vida a la comarca, a partir de casos d'èxit en la indústria i els oficis.
"El que vol A tota màquina és que la gent de la comarca conegui les iniciatives empresarials i l'emprenedoria que hi ha al Berguedà, i que molts desconeixem", ha compartit el conductor de les píndoles, el periodista Xavier Gonzàlez-Costa, qui ha posat de manifest que a través d'aquest contingut es vol que "el jovent sàpiga que aquí hi ha alternatives i molta sortida". En una línia similar, el president de l'ADB, Sebastià Prat, ha compartit que el projecte serveix per empentar la "transició" cap a una visió cada vegada més heterogènia de les opcions formatives, i en especial cap a la indústria: "Quan parlem d'una estratègia que ens convidi cap a la indústria, entenem que també hem de generar productes audiovisuals que permetin veure experiències d'èxit al territori".
D'entrada, la primera temporada comprarà amb un total de vuit peces, a partir de vuit empreses diverses i d'arreu del territori. Avui s'ha fet l'estrena del primer avançament i l'objectiu és estrenar-ne un cada dimecres, fins a completar els vuit capítols. "A vegades, les empreses es veuen com una cosa llunyana, i aquesta visibilització pot ser interessant per aconseguir que el talent se'ns quedi a la comarca", ha dit Sallés. La divulgació d'aquests continguts serà a través de les xarxes socials de la Cambra i l'ADB.
