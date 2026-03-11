Salut
Berga acull dues noves jornades d'acapte de sang, al març i l'abril
El Banc de Sang i Teixits fa una crida per augmentar les reserves, que han anat a la baixa per l'afectació dels temporals meteorològics
Redacció
Berga acollirà dues jornades de donació de sang i plasma a l'Hotel d'Entitats. Les campanyes es duran a terme els dies 12 de març i 4 d’abril, amb l'objectiu de sumar aportacions i contribuir a remuntar les reserves, que s'han vist afectades per la coincidència de temporals meteorològics adversos.
Demà, el punt estarà operatiu de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores. En la sessió de l'abril, el funcionament serà en la franja matinal, de 10.00 a 14.00 hores. També es poden consultar altres campanyes i punts de recollida a la web del Banc de Sang i de Teixits.
Aquest organisme fa una crida a la població donant per acudir a donar sang i plasma al llarg del mes de març, perquè els episodis de vent i pluja van obligar a suspendre diferents campanyes i, conseqüentment, han minvat les reserves. En aquest sentit, recorden que els homes poden donar sang un màxim de quatre vegades a l'any, mentre que les dones poden fer-ho tres vegades. Pel que fa a la donació de plasma, se'n pot donar molt més sovint, cada 15 dies.
Més enllà d'aquestes cites, l'entitat posa enguany el focus en aquest gest solidari i altruista que és donar sang, amb un seguit d'accions de divulgació sota el lema: El vincle que ens fa immensos. El Banc recorda que "amb només 20 minuts del nostre temps, podem contribuir a salvar fins a tres vides", perquè la sang se separa en els diferents components i s'utilitza en diversos tractaments. Amb tot, l'ens recalca que "cada donació de sang és un acte de vida" i emfatitza que "diàriament, a Catalunya es necessiten 1.000 gestos com aquest per cobrir les necessitats dels pacients catalans".
