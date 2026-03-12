Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ple ordinari

El Berguedà mantindrà la recollida dels residus assimilables als polígons industrials

El Consell Comarcal ha modificat el contracte i atendrà unes 140 empreses que volen continuar rebent el servei

El Polígon Industrial de la Valldan, en una imatge d'arxiu

El Polígon Industrial de la Valldan, en una imatge d'arxiu / MIREIA ARSO / RG7

Lídia López

Berga

El Consell Comarcal del Berguedà ha revisat el contracte de recollida de residus per tal de continuar prestant servei a les empreses ubicades als polígons industrials. Amb l'aprovació del nou contracte, es preveia que aquestes àrees quedessin excloses per sorpresa de la majoria, que es van mobilitzar a través de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà per mantenir-s'hi. Després de prorrogar el servei provisionalment mentre es corregia el defecte, tenint en compte el deure de l'administració pública de fer-se càrrec dels residus assimilables als domèstics i dels comercials no perillosos, s'ha donat compte d'una modificació contractual destinada a integrar-hi els polígons i les seves empreses.

El president de la corporació, Moisès Masanas, va explicar la nova situació preguntat per la consellera de Som Avià, Patrocini Canal. L'avianesa va fer l'única pregunta de la sessió plenària ordinària d'aquest març al Consell Comarcal, després d'haver conegut la casuística mesos enrere. Així, Masanas va poder compartir que els informadors de la casa estan fent visites a totes les empreses per donar-los el detall sobre els residus que poden recollir i els que no, amb l'objectiu que puguin valorar si volen romandre amb el servei o no.

Actualment, i tal com va detallar el president, unes 140 empreses dels diferents polígons d'arreu de la comarca volen continuar fent ús del servei. Cal tenir present que els residus industrials queden explícitament fora del sistema, tal com determina la normativa europea, i cal que cada empresa se n'ocupi de forma particular. Algun exemple d'aquests residus, són: dissolvents, olis, serradures, runes, films o residus químics. "La voluntat és no deixar ningú desatès", manifestava Masanas, recalcant que "sabem que hi ha algunes tensions i estem intentant donar la màxima resposta".

Liquidació dels Feder i pròrroga del SAD

Dins l'ordre del dia, es van tractar altres qüestions. D'una banda, es va aprovar la pròrroga del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) a l'empresa pública Sumar, fins a mitjan 2028. Els consellers van validar els comptes sobre l'ajustament pressupostari dels primers mesos de l'any i el càlcul pel conjunt de la pròrroga, marcat per un augment de la demanda.

En relació amb els programes i inversions desenvolupats a partir dels fons europeus Feder, es va donar llum verda a la liquidació. Es tracta d'accions implementades entre 2017 i 2020, segons va explicar el president, i inclouen actuacions com la reconstrucció del Teatre de Viladomiu Nou, l'arranjament de la torre Nova de Cal Pons, els treballs al Xalet del Catllaràs, la integració de Cal Metre al Riu Llobregat o la reforma del Museu del Bolet, entre altres. Els comptes validats contemplen el pagament d'algunes partides des del Consell als ajuntaments, i també moviments a la inversa.

TEMES

