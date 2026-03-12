Infraestructures
Els promotors de la central reversible de la Baells premiaran el suport al projecte
Algunes de les iniciatives promeses inclouen descomptes a la factura de la llum, l'habilitació d'un heliport i treballs per desmantellar la tèrmica
Verbund i E-Storagy, les empreses promotores de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, proposen desplegar un pla d’inversions a Cercs, la Nou de Berguedà i Vilada per compensar l’impacte de la infraestructura. Les actuacions, que inclouen mesures comunes als tres municipis i altres de particulars definides a través de les reunions mantingudes amb els consistoris, estaran «supeditades a l’acceptació per part del territori a la central», ja que s’hauran de lligar a través de la signatura d’un conveni de col·laboració amb cada ajuntament.
Segons va explicar el portaveu del projecte a la comarca, l’arquitecte Carles Farràs, la iniciativa parteix del fons de desenvolupament anual de 400.000 euros ja avançat en les presentacions del setembre passat. És amb aquesta dotació que es cobriran les accions transversals als tres pobles, que per exemple, consten d’una rebaixa de fins al 40% de la factura de la llum a les llars on resideixi almenys una persona empadronada al municipi, a partir d’una única distribuïdora elèctrica a través de la qual s’oferirà la bonificació. També s’han promès un total de 45 beques d’estudis reglats a joves a partir dels 16 anys per valor de 3.000 euros anuals, i un impuls educatiu que es complementarà amb classes de reforç o llengua anglesa.
Pel que fa al desenvolupament professional, les empreses proposen crear borses de treball preferent per a personal qualificat del Berguedà, en una acció que es complementarà amb formacions específiques a treballadors de la comarca. D’altra banda, es planteja prioritzar proveïdors locals per cobrir les necessitats de la central en la seva fase operativa. A més, es preveuen altres mesures com un servei de taxi gratuït (a la Nou i Vilada) o la contractació un treballador social per acompanyar la gent gran (Vilada).
Sis milions en infraestructura
Ara bé, en les trobades amb les corporacions, també s’han identificat un seguit de mancances més concretes que les promotores s’avenen a atendre dins aquesta estratègia. A Cercs, el municipi més gran, ofereixen posar a disposició «recursos tècnics i econòmics» per tal d’avançar en l’assoliment del desmantellament de l’antiga central tèrmica, començant per encarregar un estudi preliminar per planificar-ne la demolició. Així mateix, en coordinació amb el Museu de les Mines, es proposa oferir visites a la futura instal·lació.
En el cas de Vilada, es posa sobre la taula l’habilitació d’un heliport per facilitar el treball dels cossos d’emergències. D’altra banda, es plantegen treballs de via pública al nucli, amb l’arranjament del carrer Teodor Miralles i la restauració de la Fonda Bellavista, on es podrien acollir treballadors durant les obres i, després, quedar a disposició com a habitatges socials. Finalment, a la Nou es proposa pavimentar alguns carrers del nucli urbà, eixamplar la carretera fins a Vilada i implementar millores al sistema de captació d’aigua municipal. També es planteja situar un mirador amb vista a l’embassament aprofitant un nou sender a tocar de la futura bassa projectada al Pla de Clarà. Tots aquests treballs, segons les estimacions inicials, s’elevarien al voltant dels sis milions d’euros, a repartir de forma equitativa entre els tres pobles.
A l’espera de les consultes
El pla d’inversions es donarà a conèixer a la població dels tres municipis els dies vinent, previ a les consultes del 28 de març. A banda de repartir díptics informatius, els promotors han organitzat noves trobades específiques dins la campanya informativa pel plebiscit. El 16 de març, seran al Centre Cívic de la Nou oferint una atenció particular per esvair dubtes, en un format que es replicarà l’endemà a la Fonda Bellavista de Vilada. La setmana següent, s’han previst dues presentacions obertes al públic, el dia 24 a la Nou i el 25 a Vilada.
I què passa si un dels pobles vota que no? «Es firmarien els convenis amb la resta d’ajuntaments», va apuntar el portaveu, anticipant una nova etapa de bastir ponts amb els consistoris que s’hi oposin per arribar a enteses: «S’haurà de continuar treballant en aquest sentit, per intentar arribar a un acord per tenir aquesta acceptació per part dels municipis, que sempre ha sigut una prioritat pels promotors». De moment, les sensacions no són negatives, per part d’uns impulsors que entenen la iniciativa com una «oportunitat pel territori» i que veuen la balança declinar-se cap a la banda dels pros per sobre dels contres.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
- A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu