L'Ajuntament de Gironella dobla l'oferta de cursos de català per a persones nouvingudes

El servei, que complementa l'oferta del Consorci, ja compta amb prop d'un centenar d'inscrits d'edats i nivells diversos

Els cursos es duen a terme a la Biblioteca de Gironella

Els cursos es duen a terme a la Biblioteca de Gironella / Ajuntament de Gironella

Redacció

Gironella

L'Ajuntament de Gironella amplia l'oferta de cursos de català adreçats a múltiples nivells i edats. L'objectiu d'aquesta formació és fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones nouvingudes i també d'aquelles que ja fa temps que resideixen a Catalunya, però que encara no la dominen prou. Així mateix, la corporació destaca la capacitat per facilitar la integració, l'accés al món laboral i el desenvolupament de múltiples formacions acadèmiques que brinda conèixer el català.

Els cursos se celebren cada dimarts i dijous a la biblioteca municipal. Els grups s'organitzen segons el nivell de cada persona, des del més elemental fins a nivells amb un coneixement major, i les classes són dirigides per professorat qualificat. Segons apunten des del consistori, actualment ja hi ha apuntades més de 80 persones adultes i 17 infants. La matrícula dels cursos és gratuïta i el període d'inscripció resta obert tot l'any. Les persones interessades a fer els cursos poden sol·licitar inscripció a través de correu electrònic (acollida@ccbergueda.cat) o per telèfon (681046529).

Aquesta iniciativa local pretén cobrir i reforçar l'oferta a la comarca del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'execució és possible gràcies a una subvenció del Departament de Política Lingüística i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà.

