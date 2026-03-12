Ocupació
Més de 200 persones s'acosten al Casino de Berga per trobar feina
La Fira de la Formació i l'Ocupació ha celebrat avui la segona i darrera jornada superant les expectatives i pensant en una segona edició
El Casino de Berga ha quedat petit en la segona i darrera jornada de la Fira de la Formació i l'Ocupació. Més de 200 persones han respost a la crida del GiraFeina+45, la iniciativa centrada en la cerca de llocs de feina a partir d’entrevistes ràpides. La matinal ha superat les expectatives de totes les parts, i per això l'organització ja pensa a replicar el format l'any vinent.
"Des de la Cambra de Comerç estem molt contents", certificava la presidenta de la delegació al Berguedà, Mercè Sallés, qui compartia que ha pogut certificar de primera mà la satisfacció dels assistents. "Alguns dels usuaris que han vingut a buscar feina m'han mostrat la seva bona impressió, i des dels estands estan sorpresos per l'afluència, perquè no esperaven rebre tanta gent, amb tant interès i motivació", ha explicat. De fet, abans que s'obrissin les portes, "ja hi havia una cua a l’entrada que donava la volta a tot l'edifici".
En total, la convocatòria ha concentrat 17 companyies, entre empreses a la recerca de personal així com agències de treball amb diferents ofertes. La selecció ha estat diversa i variada: des dels perfils industrials i tècnics, als serveis com l'hostaleria i el comerç, passant per l'atenció a les persones i les cures. Entre totes sumaven 120 places per cobrir, i en alguns casos han marxat a casa amb més currículums dels que inicialment preveien. "Les empreses necessiten cobrir els llocs de treball, així que s'entén que, aviat, si troben el perfil idoni podran fer matx", ha remarcat Sallés.
Enfocats a repetir la mostra
Malgrat que tot just hagi tancat portes el certamen i encara calgui fer l'avaluació final, els impulsors coincideixen a fer una lectura positiva de la fira. "Tothom pensa que aquesta dinàmica feia molta falta a la comarca i estan contents que haguem fet aquesta primera edició", ha declarat Sallés, qui afirma que tots els implicats "coincideixen a demanar-ne de noves". "Hem posat a l'abast una eina perquè la gent pugui trobar feina d'una manera més fàcil, sense haver d'anar d’aquí cap allà. I de la mateixa manera, les empreses hauran pogut palpar informació sobre el caràcter i la manera de fer dels candidats, cosa que un currículum i prou no et permet", ha incidit la presidenta.
És per això que des de la Cambra ja parlen obertament del desig de consolidar la proposta els anys vinents. Una visió similar a la de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, l'altre agent impulsor principal de la mostra, que considera que "estratègicament, plantejar-nos una fira així al Berguedà és important". Així s'ha expressat el president, Sebastià Prat, qui obre la porta a "anar treballant" la iniciativa, començant per plantejar-ne el creixement. "S'ha de pensar bé en els espais per poder encabir la dimensió de la demanda que hem tingut en aquest cas". Sigui com sigui, Prat ha celebrat que "la primera pedra ja està posada".
Per complementar l'espai d'entrevistes presencials, la cita ha comptat amb dues conferències sobre l'ocupació dels professionals sèniors, a càrrec de la consultora Cèlia Hil. Totes dues s'han desenvolupat al Teatre Municipal.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía