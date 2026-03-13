Berga licita el servei de punts de salut i lila durant la celebració d'esdeveniments festius
El contracte consta de dos lots, un en el marc de la Patum i l'altre per les activitats previstes durant la resta de l'any
Redacció
L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procés de licitació del contracte administratiu per a la prestació del servei d'estands de salut i punts liles durant els esdeveniments festius que se celebren al municipi. El contracte es divideix en dos lots (un per a la Patum i l'altre per la resta de l'any), té un pressupost de 90.224,69 euros i tindrà una durada de dos anys (amb possibilitat de pròrroga de dos més).
Segons assenyalen des del consistori, l'objectiu del contracte és promoure la salut comunitària així com prevenir les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i contribuir a garantir espais d'oci inclusius, segurs i lliures de discriminacions, tant en activitats diürnes com nocturnes. Així, els plecs preveuen l'habilitació d'aquests serveis en esdeveniments i espais de rellevància municipal, com per exemple festes multitudinàries amb una elevada participació, especialment de jovent, així com en espais d'ús quotidià i d'oci com les piscines municipals, festivals culturals, esdeveniments musicals i altres activitats lúdiques programades al llarg de l'any.
Pel que fa a la prestació dels serveis, ambdós recursos hauran de ser gestionats per professionals formats en igualtat, violències masclistes, salut comunitària i gestió de situacions de risc, garantint una atenció adequada i amb perspectiva de gènere. A més, hauran de comptar amb personal per atendre les consultes en l'espai reservat i els punts liles. També hauran de disposar d'un equip que farà tasques d'itinerància en zones properes al nucli de la festa, és a dir, espais on els grups de persones poden quedar més apartats de la vista, fet que també pot facilitar el consum de substàncies estupefaents o l'aparició de conductes de violència masclista i LGTBI-fòbiques.
En la proposta del servei també s'inclou la formació en matèria de violències masclistes i LGTBI-fòbiques i en dispensació responsable d'alcohol. Es tracta de formacions adreçades al personal municipal de l'Ajuntament de Berga, empreses i entitats que treballen en l'àmbit de l’oci nocturn o en espais recreatius i de lleure. Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins al 28 de març.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies