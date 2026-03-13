Berga licita el servei de punts de salut i lila durant la celebració d'esdeveniments festius

El contracte consta de dos lots, un en el marc de la Patum i l'altre per les activitats previstes durant la resta de l'any

El punt lila habilitat durant la Patum, al Vall / Ajuntament de Berga

L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procés de licitació del contracte administratiu per a la prestació del servei d'estands de salut i punts liles durant els esdeveniments festius que se celebren al municipi. El contracte es divideix en dos lots (un per a la Patum i l'altre per la resta de l'any), té un pressupost de 90.224,69 euros i tindrà una durada de dos anys (amb possibilitat de pròrroga de dos més). 

Segons assenyalen des del consistori, l'objectiu del contracte és promoure la salut comunitària així com prevenir les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i contribuir a garantir espais d'oci inclusius, segurs i lliures de discriminacions, tant en activitats diürnes com nocturnes. Així, els plecs preveuen l'habilitació d'aquests serveis en esdeveniments i espais de rellevància municipal, com per exemple festes multitudinàries amb una elevada participació, especialment de jovent, així com en espais d'ús quotidià i d'oci com les piscines municipals, festivals culturals, esdeveniments musicals i altres activitats lúdiques programades al llarg de l'any.

Pel que fa a la prestació dels serveis, ambdós recursos hauran de ser gestionats per professionals formats en igualtat, violències masclistes, salut comunitària i gestió de situacions de risc, garantint una atenció adequada i amb perspectiva de gènere. A més, hauran de comptar amb personal per atendre les consultes en l'espai reservat i els punts liles. També hauran de disposar d'un equip que farà tasques d'itinerància en zones properes al nucli de la festa, és a dir, espais on els grups de persones poden quedar més apartats de la vista, fet que també pot facilitar el consum de substàncies estupefaents o l'aparició de conductes de violència masclista i LGTBI-fòbiques.

Notícies relacionades

En la proposta del servei també s'inclou la formació en matèria de violències masclistes i LGTBI-fòbiques i en dispensació responsable d'alcohol. Es tracta de formacions adreçades al personal municipal de l'Ajuntament de Berga, empreses i entitats que treballen en l'àmbit de l’oci nocturn o en espais recreatius i de lleure. Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins al 28 de març.

