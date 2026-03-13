Equipaments
La depuradora de l'Ametlla de Merola es construirà a la zona de la fàbrica
L'Ajuntament de Puig-reig es farà càrrec de la redacció del nou projecte, atenent la petició del veïnat perquè no es fes a la Miranda
La futura depuradora de l'Ametlla de Merola ja té ubicació tancada. L'equipament de sanejament d'aigua se situarà a la zona de la fàbrica, al costat del riu i del transformador, tal com havien proposat els veïns de la colònia. D'aquesta manera, es descarta definitivament la proposta de construir-la a la zona de la Miranda, anunci que va fer alçar el veïnat en contra ara fa un any.
"Després de comprovar el rebuig que tenia l'opció escollida, l'Ajuntament i el Consell vam valorar i estudiar si aquesta decisió era reversible, demanant a l'ACA si els altres espais estudiats eren viables", recordava en declaracions a aquest mitjà l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, detallant que els passos seguits s'han anat tractant amb els veïns a través de diverses reunions informatives. És en aquestes trobades que la colònia va posar de manifest la seva negativa a l'opció de la Miranda, ja visibilitzada a través de la col·locació de pancartes a la zona.
Aquest moviment va portar a revisar el projecte redactat per encàrrec del Consell Comarcal del Berguedà a petició i a través del finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua, trobant amb una valoració també destacada la possibilitat de situar-la en l'esmentada zona al voltant de la fàbrica. Segons l'alcaldessa, l'ACA "no hi posa inconvenient", així que s'ha acordat que l'equipament es tiri endavant en aquest emplaçament.
La decisió es va comunicar al veïnat en una nova reunió, que va comptar amb l'assistència d'una trentena llarga de persones. Per part del consistori, a més de la batllessa també s'hi van apropar diferents regidors de l'equip de govern. Així mateix, hi va assistir el president del Consell Comarcal, Moisès Masanas.
Finançament del nou projecte
Malgrat que l'ACA serà qui es faci càrrec del finançament de l'obra, que licitarà mitjançant l'administració comarcal, el que sí que ha fet saber l'organisme és que no es farà càrrec d'un nou plec. "L'ACA ha explicat que no assumirà el cost de la redacció d'un segon projecte, i el Consell Comarcal va dir que se n'ha d'ocupar l'Ajuntament de Puig-reig", confirmava Serra, avançant que "estem disposats a fer-hi front". El cost per a la redacció d'aquest nou projecte se situa al voltant dels 21.800 euros.
En tot cas, el consistori està revisant si estan en disposició d'un anterior projecte, del qual van tenir constància posteriorment, per tal d'analitzar si s'adequaria a les necessitats actuals. "No seria la primera vegada que en un ajuntament es fa la mateixa feina dues vegades per desconeixement o pel pas de diferents equips de govern o tècnics a càrrec", detallava Serra, incidint que, si no aparegués o no complís els requisits, tiraran endavant amb la redacció d'un nou plec. "La nostra intenció és escoltar els veïns i, si la voluntat que tenen és possible, treballarem per fer possible el canvi", ha sentenciat.
