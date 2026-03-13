Sanejament
L'ACA estudia com ampliar la capacitat de la depuradora de Montmajor
L'ens ha tret a licitació la redacció del projecte, que aposta per propostes que integrin la innovació tecnològica i la sostenibilitat
Redacció
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació el contracte per redactar el projecte d'ampliació de la depuradora de Montmajor. La proposta haurà de definir les mesures per a incrementar la capacitat de tractament de la planta, adaptant-la a les necessitats de sanejament actuals i futures.
Segons assenyalen des de l'ACA, s'ha reservat un pressupost de licitació superior als 110.000 euros. Actualment, al Berguedà hi ha 16 depuradores actives, que garanteixen el sanejament de més del 94% de la comarca. Al conjunt català, es comptabilitzen 573 instal·lacions en funcionament.
D'altra banda, l'organisme també destaca que el contracte aposta per la innovació tecnològica i la sostenibilitat, tenint en compte l'ús de la metodologia BIM (Building Information Modelling) per garantir un disseny eficient. Així mateix, remarquen que es prioritza una acurada integració paisatgística i harmonització de la infraestructura amb l'entorn natural.
El termini per presentar ofertes clou avui, 13 de març.
