Energia per al país, beneficis socials per a la comarca, una palanca de progrés
Què guanya el Berguedà amb la central hidroelèctrica reversible de la Baells?
Regió7
El Berguedà encara una fita històrica per al seu futur socioeconòmic i energètic. El pròxim 28 de març, els veïns de la Nou i Vilada decidiran a les urnes sobre la central hidroelèctrica reversible de la Baells. Impulsat per les energètiques Verbund i E-Storagy, el projecte combina una inversió de 400 milions d’euros per liderar la transició energètica de Catalunya en un context d’emergència climàtica, amb un ampli programa de retorn social destinat a millorar la qualitat de vida del territori.
Una gran bateria natural per a Catalunya
Una central hidroelèctrica reversible és una instal·lació que permet emmagatzemar electricitat utilitzant excedents d’energia renovable, com la solar o l’eòlica, en moments de sobreproducció.
Funciona com una gran bateria natural: durant el dia aprofita l’excés d’energia renovable per bombar aigua a la bassa superior, i a la nit, quan es necessita electricitat, deixa caure aquesta aigua per generar energia de forma ràpida i flexible. Es tracta d’un sistema de circuit tancat amb un consum d’aigua de zero litres, sense afectar el cabal de l’embassament de la Baells.
El projecte s’alinea plenament amb la PROENCAT 2050, la Prospectiva Energètica de Catalunya elaborada per la Generalitat, que preveu la necessitat de disposar de 1.500 MW d’emmagatzematge hidràulic abans del 2030. La Baells podria cobrir gairebé un terç d’aquesta xifra, convertint-se en una peça estratègica per al territori. Per tant, no és només un projecte local, la instal·lació és un element clau per garantir un subministrament d’electricitat neta i estable quan el país més la necessiti.
Beneficis directes per a la ciutadania: bonificacions i beques
Més enllà de la seva dimensió energètica, el projecte destaca pel seu impacte social. Els promotors han proposat un retorn voluntari als ajuntaments de la Nou, Cercs i Vilada que inclou una bonificació de fins al 40% en el rebut de la llum per a totes les persones empadronades a aquests tres municipis; vigent durant tota la vida útil de la central.
Així mateix, i per aquests tres municipis, es crearan i dotaran 45 beques anuals de 3.000 euros cada una, per cursar estudis homologats, a més de la contractació de professors de reforç escolar.
Per reforçar l’atenció domiciliària a la gent gran de Vilada, s’ha previst un servei de treballador familiar.
Millora d’infraestructures i creació de llocs de treball
El projecte preveu la creació de 500 llocs de treball directes durant la construcció de la central reversible i 1.200 d’indirectes, amb una borsa de contractació preferent per a empreses i professionals qualificats del Berguedà.
El pla d’inversions contempla importants projectes de millora d’infraestructures clau de la comarca: el condicionament de la carretera entre la Nou i Vilada, la rehabilitació de l’antiga fonda Bellavista per a habitatge social a Vilada i la pavimentació de carrers i millora del subministrament d’aigua a la Nou. A Cercs, els promotors ofereixen suport tècnic i econòmic per a la demolició de l’antiga central tèrmica, una demanda històrica del territori.
Aquest programa s’afegeix al retorn fiscal estructural: 12 milions d’euros en impostos (ICIO) durant les obres i un milió d’euros anuals posteriors i al llarg de la vida útil de la central, repartits entre impostos (600.000 euros) i un Fons de Desenvolupament territorial (400.000 euros).
Campanya informativa
Per resoldre dubtes sobre la central hidroelèctrica reversible de la Baells abans de les consultes del 28 de març, Verbund i E-Storagy han organitzat diversos punts d’atenció personalitzada.
• La Nou: Dilluns 16 de març al Centre Cívic (de 12 h a 14 h i de 16 h a 20 h).
• Vilada: Dimarts 17 de març a la fonda Bellavista (de 10 h a 13:30 h i de 16:30 h a 20 h).
A més, es realitzaran dues presentacions públiques:
• La Nou: Dimarts 24 de març a les 19 h al Centre Cívic.
• Vilada: Dimecres 25 de març a les 19:30 h al Casal Pirinenc.
L’objectiu d’aquestes sessions és que tots els veïns disposin de la informació necessària sobre la central hidroelèctrica reversible de la Baells, un projecte que aspira a convertir el Berguedà en un referent de l’energia del futur.
