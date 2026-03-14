L'Ajuntament d'Avià destina 314.000 euros a millores de la xarxa d'aigua municipal

Els treballs han inclòs la implementació de la telemesura, la sectorització del servei i la renovació d'infraestructures envellides

La telemesura ofereix dades en temps real sobre el consum d’aigua

La telemesura ofereix dades en temps real sobre el consum d’aigua / Ajuntament d'Avià

Redacció

Avià

L'Ajuntament d'Avià executa un paquet de millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi. En concret, la corporació local ha destinat prop de 314.000 euros a implementar la digitalització de la mesura del consum, la regulació de la pressió i la renovació d'infraestructures envellides. Les accions han estat finançades parcialment per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que ha subvencionat el 73% del cost total amb una aportació de gairebé 230.000 euros.

Una de les actuacions més destacades és la implementació de la telemesura. Actualment, el municipi ja supera el 72% de cobertura d'aquest sistema. En aquesta fase, s'estan substituint 483 comptadors domiciliaris, dels quals més d'un centenar ja s'havien instal·lat, amb l'objectiu de poder cobrir la totalitat del parc, de 1.244 unitats. El consistori destacava que aquesta tecnologia permet monitorar el consum en temps real i detectar fuites de forma immediata. A més, també garanteix als usuaris una informació més precisa i transparent sobre el seu consum.

D'altra banda, amb l'objectiu de reduir l'estrès de la xarxa i evitar avaries, s'ha sectoritzat el servei a partir de la instal·lació d'una vàlvula reguladora de pressió i dos comptadors sectorials. Això permet modular el cabal segons les necessitats, i també contribueix a limitar les afectacions en cas d'incidències en punts concrets, evitant que un sinistre puntual talli el subministrament de tot el municipi. Finalment, els treballs també han comptat amb la renovació de la xarxa d'abastament al barri de la Creu, substituint trams de la xarxa que havien quedat obsolets, assegurant un servei de qualitat i reduint el risc de pèrdues per filtracions.

