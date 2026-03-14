Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquesta tarda al Berguedà i la Cerdanya per ventades
L’episodi durarà entre les set del matí i les quatre de la tarda de diumenge, amb ratxes que poden superar els 140 km/h
Oriol Escudé Macià (ACN)
Barcelona
Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert als mòbils aquesta tarda a les comarques de l’Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i la meitat nord de la Cerdanya, per risc de ventades. L’episodi, amb ratxes que poden superar els 140 km/h, començarà a les set del matí de diumenge i es preveu que finalitzi a les quatre de la tarda. Així ho ha assegurat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha demanat a la població que eviti desplaçaments i activitats a l’exterior en aquestes zones, així com "molta vigilància" al volant. També es preveu mala mar, amb onades de més de quatre metres, a l’Alt i al Baix Empordà.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat