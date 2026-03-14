Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquesta tarda al Berguedà i la Cerdanya per ventades

L’episodi durarà entre les set del matí i les quatre de la tarda de diumenge, amb ratxes que poden superar els 140 km/h

Es Alert en aquestes comarques / EUROPA PRESS - Archivo

Oriol Escudé Macià (ACN)

Barcelona

Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert als mòbils aquesta tarda a les comarques de l’Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i la meitat nord de la Cerdanya, per risc de ventades. L’episodi, amb ratxes que poden superar els 140 km/h, començarà a les set del matí de diumenge i es preveu que finalitzi a les quatre de la tarda. Així ho ha assegurat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha demanat a la població que eviti desplaçaments i activitats a l’exterior en aquestes zones, així com "molta vigilància" al volant. També es preveu mala mar, amb onades de més de quatre metres, a l’Alt i al Baix Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents