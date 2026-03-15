Els pantans de la Catalunya Central estan al límit a les portes de la primavera
L’aigua recollida amb les pluges de fa una setmana, a les quals s'han afegit les d'ahir, han acabat de situar els embassaments del Berguedà i Solsonès a tocar del 100% de la seva capacitat
Plens fins dalt. Així és com estan els pantans de la Catalunya Central i, de fet, pràcticament el conjunt de reserves de les conques internes, una setmana després d’un nou episodi de pluges intenses (i també les d''ahir), afegit a un hivern de pluviometria inusual. I a les portes de l’entrada oficial, a finals d'aquesta setmana, a una primavera que hi aportarà també l’aigua provinent del desgel de l’abundant neu acumulada a les muntanyes que les hi deriven.
Una situació que, de fet, no dista molt de la d’ara fa gairebé un any, ja que llavors ja s’havia produït una sobtada recuperació dels embassaments (el 24 de març del 2025 la Baells estava gairebé al 100% i va començar a desembassar perquè s’anunciava un nou episodi important de pluges), però que, en canvi, contrasta amb la que hi havia tot just a 15 mesos. És a dir, a final del 2024 i principi de l’any passat. Llavors, l’últim episodi accentuat de sequera seguia en un punt àlgid i extremadament preocupant (iniciada a finals del 2022), amb aquestes conques internes a tot just un terç de la seva capacitat.
Avui dia, la situació és de plenitud gairebé total. La Baells, al Berguedà, està segons l’últim informe de la setmana al 97,4% de la seva capacitat, amb pràcticament 106 hectòmetres cúbics. Fa un any, estava al 71,03%, però la mitjana d’acumulació dels últims cinc anys és de 56,55 hm³, pràcticament la meitat que el que hi ha actualment.
A la Llosa del Cavall, a la capçalera del Cardener al Solsonès, la situació encara és més extraordinària. Està al 100%, més que duplicant l’estat en el qual es trobava just fa un any. Llavors acumulava 31,63 hm³ (ara en són 72,18) i estava al 44,20% de la seva capacitat.
Més avall, el pantà de Sant Ponç també s’apropa a la plenitud (94,07%), mentre que fa un any estava al 60%.
El conjunt d’embassaments de les conques internes que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està actualment al 95,4%, amb una reserva global de gairebé 640 hm³. A aquests s’hi han de sumar els més de 1.800 acumulats en la desena de pantans que formen part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, entre els quals hi ha el d’Oliana (Alt Urgell), que està al 56,5% de la seva capacitat.
