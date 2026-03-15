Política
L'oposició de Berga es manté prudent de cara la negociació del pressupost
Les primeres reunions celebrades han posat sobre la taula qüestions diverses per part dels grups, que demanaran més compromís a l'equip de govern
Un cop lligats els números generals del pressupost municipal de 2026, l'equip de govern de Berga treballa per guanyar-se el suport de l'oposició. D'una banda, perquè el necessita per aprovar els comptes; i de l'altra, per assolir la voluntat expressada al llarg d'aquest mandat per part de l'alcalde, Ivan Sànchez, de poder fer passos tenint la màxima unanimitat política possible. La nova configuració del plenari ha fet aparèixer un grup, sent un total de quatre amb els que hauran de negociar la CUP i ERC. I, tot i que encara sigui aviat per donar posicionaments clars, sí que s'entreveu una disposició reticent pels incompliments dels acords dels darrers anys. Això és el que han compartit amb Regió 7 els grups.
Unes propostes acurades per part de Junts
El principal grup a l'oposició, Junts per Berga, assegura que "hem treballat les nostres prioritats amb rigor" a l'hora d'establir uns fonaments per negociar els pressupostos de 2026. Ara bé, segons el portaveu, Ramon Caballé, la formació opta per la cautela, tenint en compte que "la confiança en el govern és molt baixa". Caballé reitera que "el nivell d'execució del pressupost 2025 és inacceptable", calculant una proporció d'execució de "només un euro de cada deu" amb data del darrer mes de desembre. Una situació que, a més, recorda que "no és un problema de recursos, sinó de gestió", i declarant que "quan un govern no executa, no transforma". Aquest mandat, Junts ha aprovat els comptes tant del 2024 com del 2025.
El decàleg d'inversions del PSC
Els tres regidors socialistes van enviar, abans de l'inici de les negociacions, un document primigeni amb una desena de propostes per tal que fossin contemplades per l'equip de govern. La proposició destaca per incloure un seguit d'accions directament vinculades amb la via urbana, amb iniciatives com l'arranjament de voreres, l'adaptació de passos de vianants, la pavimentació del Parany, l'adequació dels itineraris escolars, la renovació dels parcs infantils i la millora de l'enllumenat. El grup també es fixa en alguns equipaments esportius, plantejant el desenvolupament del camp de futbol 7, treballs a les pistes de tennis i frontennis, i l'impuls de l'accessibilitat a la piscina municipal. Finalment, posen sobre la taula l'aprofitament de l'espai de l'antiga Llar al carrer Balmes en forma d'aparcament. "Partim d'una línia de sortida vermella perquè algunes de les nostres propostes de l'any passat no s'han executat", ha assenyalat Marc Ortega, afegint que "per responsabilitat, tornarem a seure a negociar, perquè el nostre deure és millorar la vida de la ciutadania de Berga".
BeGi vol compromisos concrets
"El nostre grup municipal ha demostrat reiteradament que entén la política municipal des de la responsabilitat". Amb aquestes paraules s'ha expressat la portaveu de BeGI, Judit Vinyes, a la qüestió de la negociació dels pressupostos municipals. Així, si bé d'entrada declara que l'agrupació "manté la voluntat de parlar i negociar", exigiran "compromisos concrets, calendari d'execució i garanties de compliment" tenint en compte que "una part molt important dels compromisos adquirits en negociacions pressupostàries anteriors no s'han complert". Entrant a elements prioritaris per BeGI, Vinyes fa referència a l'actualització del POUM, l'impuls de la inversió en voreres i accessibilitat, i la necessitat d'abordar projectes estructurals com els aparcaments al centre, el projecte del mercat municipal o la construcció de l'estació d'autobusos. També proposen atacar les preocupacions del dia a dia dels veïns, com combatre l'incivisme, prevenir l'ocupació, renovar els parcs infantils, millorar la seguretat viària o dotar més refugis climàtics.
Minoves planteja avançar en projectes enquistats
Finalment, el regidor no adscrit, Lluís Minoves, portarà a la negociació dels pressupostos una desena de propostes concretes, entre les quals temàtiques de llarg recorregut a la ciutat. Minoves considera que s'ha de posar fil a l'agulla amb el mercat municipal, la revisió del POUM i l'ampliació del polígon. També considera que és moment de posar en funcionament el funicular de Queralt, reprendre el funcionament de Ràdio Berga i comprar els terrenys disponibles a la Rasa dels Molins Nord i al costat de l'aparcament Font del Ros. El regidor plantejarà demanar a la Generalitat que es faci càrrec de la construcció de la Casa de la Patum i iniciar els tràmits legals per procedir a la usucapió del teatre de Cal Rosal. També proposa millorar la seguretat al carrer arranjant passos de vianants, actuant en lluminàries, adaptant passos i reforçant la Policia Local. En darrera instància, posa sobre la taula construir l'estació d'autobusos a la carretera de Sant Fruitós (Font del Ros).
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell