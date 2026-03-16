Via urbana
Casserres actua a les colònies per millorar-ne la seguretat viària
Els treballs engegats inclouen substitució de senyals verticals, pintura viària i instal·lació de reductors de velocitat
L'Ajuntament de Casserres ha posat en marxa aquesta setmana uns treballs per a la millora de la seguretat viària a l'Ametlla de Casserres i el Guixaró. En concret, el consistori inverteix prop de 18.000 euros en un seguit d'actuacions en ambdós nuclis que inclouen senyalització, pintura i reductors de velocitat.
Segons ha detallat l'alcalde de Casserres, Eduard Subirana, està previst que l'execució de les actuacions pugui desenvolupar-se i finalitzar al llarg d'aquesta setmana. En primer lloc, se substituiran diversos senyals verticals que, tot i ser vigents, presenten un mal estat de preservació pel pas del temps. A la vegada, també es retiraran indicatius antics i se n'afegiran de nous, on s'ha advertit que eren necessaris.
En una línia similar, l'ordenació del trànsit es reforçarà amb la repintada de la senyalització horitzontal, igualment degradada. A més, s'inclouran nous elements com passos de vianants, places d'aparcament o espais amb restricció o prohibició d'estacionament. Cal tenir present que, en algunes zones de les colònies "fa anys que no es feia un manteniment adient" de les senyalitzacions per "problemes sobre la propietat dels vials", ha compartit Subirana.
En darrera instància, l'alcalde indica que s'aprofitaran les tasques engegades per instal·lar reductors de velocitat en diferents punts per pacificar el pas del trànsit amb el dels vianants, afavorint la seguretat viària dels dos nuclis. Sigui com sigui, el consistori posa de manifest que les actuacions no impliquen canvis pel que fa a la circulació i la seva regulació, i que la finalitat és, simplement, "posar al dia els elements urbans per millorar la seguretat viària".
