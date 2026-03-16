Urbanisme
El mur de la Miranda recupera la forma després de la reparació
La barana es va destruir parcialment després de la caiguda d'un om de grans dimensions durant un temporal
La barana de la Miranda, a l'Ametlla de Merola, ha recuperat el seu aspecte original. L'Ajuntament de Puig-reig va encarregar-ne la reparació després que un temporal provoqués la caiguda d'un om de grans dimensions el mes de gener i, en conseqüència, la destrucció parcial del mur.
Segons l'alcaldessa, Eva Serra, "els treballs han trigat més temps del que hauríem volgut en poder-se executar", per manca de disponibilitat de personal i la coincidència d'episodis de mal temps les darreres setmanes al municipi. Finalment, es va poder posar fil a l'agulla i procedir, primerament, a la retirada de l'arbre, i a la reconstrucció de la barana després, respectant la forma original. A més, el tècnic d'arbrat ha revisat l'estat del conjunt d'exemplars de la Miranda, per evitar nous ensurts, tal com va confirmar la batllessa.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent