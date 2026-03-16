Territori reforçarà el servei de bus entre Berga i Barcelona
La línia sumarà dotze expedicions diàries els dies feiners per atendre les demandes dels usuaris, i també treballa en possibles canvis de les parades
El servei de bus entre Berga i Barcelona guanyarà freqüències el mes vinent. El Departament de Territori té sobre la taula una proposta d'ampliació del servei, en ambdós sentits de la marxa, de cara la segona quinzena d'abril. Aquesta és la resolució a mesos de treball entre les administracions i l'operadora del servei, impulsada per la pressió dels usuaris.
Segons va avançar AquíBerguedà i ha pogut confirmar Regió 7, l'actualització suposa guanyar sis expedicions diàries en cada direcció, els dies feiners, que incideixen especialment en les franges més tensionades. És a dir, a primera hora de Berga cap a Barcelona, i a mitja tarda en el trajecte invers.
D'aquesta manera, la nova planificació de la línia sumaria, des de la capital berguedana a la catalana, tres viatges en l'interval de matí: a les 06.00 i a les 07.00 hores, amb desplaçament directe, i un a les 07.40 hores, de semidirecte. Ja a la tarda, tindria dues sortides directes més, a les 18.00 i les 20.00 hores, i una altra de semidirecta, a les 19.00 hores.
En el sentit contrari de la marxa, també hi ha tres novetats de matí i tres més de tarda. Sortiran busos semidirectes a les 09.00, les 10.15 i les 18.00 hores, i connexions directes fins a Berga a les 11.15, les 15.15 i les 16.15 hores. Tot plegat, seran un total de 19 trajectes per banda i banda, comptant la totalitat dels serveis (incloent-hi el d'Andorra, cap a la Universitat Autònoma de Barcelona i el quin arriba a l'Aeroport del Prat).
Possible reordenació de parades
Tot i que el gruix de millores es concentra entre setmana, el reforç de la línia també presenta novetats puntuals els dissabtes feiners, festius i alguns trajectes específics per les jornades lectives. A la vegada, també s'estudia com donar resposta a les peticions dels viatgers respecte de les ubicacions de les parades.
D'entrada, es descarta poder implementar una nova aturada a la zona de les Tres Torres de Barcelona en sentit Berga, per l'operativa del servei. Així mateix, s'està acabant d'avaluar la ubicació del baixador de passeig de Gràcia (anomenada en la ruta Barcelona Centre), amb la possibilitat que es traslladi al carrer d'Aragó, en un punt a uns 300 metres de distància respecte de l'actual. Aquesta decisió s'ha de lligar amb l'Ajuntament de Barcelona.
També caldrà determinar el punt de partida i arribada dels autobusos a Berga, tenint en compte que la corporació local treballa els darrers mesos en un trasllat provisional de l'estació del passeig de la Pau. La proposta és moure-la a la carretera de Solsona, si bé ha topat amb el desacord general dels veïns, que es mira de desencallar en unes trobades entre el consistori i una representació del veïnat.
Una reivindicació reforçada pels viatgers
Els usuaris de la línia han tingut un paper protagonista en l'acceleració dels canvis. Amb la incorporació del Berguedà al sistema tarifari integrat, el servei va experimentar un auge dels viatgers que, a partir de la represa del curs i tornada a la feina, va suposar afectacions repetides. Trajectes que fan el ple, endarreriments que fan anar tard o persones que quedaven a terra van fer vessar el got de la paciència d’aquells que utilitzen aquest mitjà habitualment, que van optar per mobilitzar-se.
El grup impulsor va aconseguir recollir més de 1.300 signatures en 10 dies per demanar millores i va defensar al ple de l'Ajuntament de Berga una moció perquè la institució sol·licités al Govern una ampliació de les línies per dignificar el servei (gràcies al suport de l'ACEB, que va canalitzar el tràmit i ha fet seus els reclams del grup). La seva empenta també va ser recollida per algunes formacions polítiques nacionals, que van portar les demandes de l'agrupació al Parlament de Catalunya, i pel Consell Comarcal del Berguedà, que és qui ha acabat vehiculant la petició al Govern de la Generalitat.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei