Apaguen un incendi a la riera de Mercadal a Berga
El foc de vegetació s'ha originat darrera el castell i ha pogut ser estabilitzat en poc més d'una hora
Manresa
3 dotacions dels Bombers de la Generalitat, Policia Local de Berga i Agents Rurals han pogut apagar en poc més d'una hora un incendi que s'ha declarat a la zona de la riera de Mercadal, a Berga. Concretament a la zona del Castell, abans de l'hípica de Vilaformiu.
L'avís s'ha donat passats tres quarts de dotze del matí per part d'unes persones que han intentat apagar el foc, però no se n'han sortit. S'han activat les diferents dotacions que han pogut estabilitzar l'incendi passada la una del migdia. El foc ha cremat una zona de matolls amb sotabosc.
