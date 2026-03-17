Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fotos Transéquia 2026Gosseta MarisolCrimsRosalíaOscars 2026Torrente, presidenteVaga ensenyament
instagramlinkedin

Apaguen un incendi a la riera de Mercadal a Berga

El foc de vegetació s'ha originat darrera el castell i ha pogut ser estabilitzat en poc més d'una hora

Els Bombers remullen la zona cremada a Berga

Els Bombers remullen la zona cremada a Berga

Eduard Font Badia

Manresa

3 dotacions dels Bombers de la Generalitat, Policia Local de Berga i Agents Rurals han pogut apagar en poc més d'una hora un incendi que s'ha declarat a la zona de la riera de Mercadal, a Berga. Concretament a la zona del Castell, abans de l'hípica de Vilaformiu.

L'avís s'ha donat passats tres quarts de dotze del matí per part d'unes persones que han intentat apagar el foc, però no se n'han sortit. S'han activat les diferents dotacions que han pogut estabilitzar l'incendi passada la una del migdia. El foc ha cremat una zona de matolls amb sotabosc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents