Els nens i nenes de Casserres també pedalen: tota una setmana anant a l'escola en bicicleta
L'Escola Princesa Làscaris repeteix la iniciativa del bicibús i complementa el foment del ciclisme amb altres tallers i activitats dins l'horari escolar
Durant una setmana, el poble de Casserres té en funcionament un mitjà de transport molt singular. Es tracta del bicibús de l'Escola Princesa Làscaris, una iniciativa que convida a l'alumnat del centre que, amb motiu dels actes de la Primavera Ciclista del Berguedà, s'animin a anar tots plegats a classe en bicicleta. La proposta va engegar l'any passat amb unes expectatives superades i s'ha refermat enguany, amb un 90% dels nens i nenes apuntant-se a pedalar amb la motxilla a l'esquena.
El promotor del projecte és Jordi Torrabadella, el professor d'Educació Física de l'Escola Princesa Làscaris, tot i que s'hi ha acabat implicant tot el claustre del centre. Uns i altres es reparteixen per acompanyar els joves ciclistes en les dues rutes definides, una des del nord del poble i l'altra des del sud.
Allà, les famílies fan les seves logístiques personals perquè la canalla pugui prendre partida del bicibús casserrenc, tant els que viuen al costat del punt d'inici com els que venen des d'alguna masia als afores. "És una imatge espectacular", celebra Torrabadella, que xifra al voltant del 90% la participació en la dinàmica: 117 estudiants dels 127 que aquest dimarts han anat a l'escola ho han fet en bicicleta, mentre que dilluns van ser 113 dels 125 que van assistir a classe.
La llavor d'aquesta iniciativa, explica Torrabadella, es troba en l'agenda d'actes de la Primavera Ciclista del Berguedà. "Com que l'any passat el poble va tenir força protagonisme i tenim un club que és potent, vam creure que, des de l'escola, era una bona ocasió per sumar-nos i aprofitar l'oportunitat per fomentar el fet d'anar en bicicleta a l'escola com a hàbit sostenible, saludable i per passar-ho bé", explica el docent.
Un esforç de poble i de comarca
Més enllà de la participació de tot el centre, que ha entomat la idea com un "projecte d'escola" i ha estat expectant al retorn de la proposta "amb moltes ganes", la iniciativa compta amb el suport d'altres entitats, administracions i persones. D'entrada, les botigues de material lligat al ciclisme i diferents clubs de tota la comarca han contribuït aportant adhesius dels seus establiments i agrupacions per tal de fer possible un carnet ciclista. Cada dia se n'entrega un als participants del bicibús, que poden completar les diferents caselles i veure el repte superat. "Això els fa molta il·lusió, perquè els suposa un premi cada dia", comenta el professor.
També han cedit aparcabicicletes des de l'Ajuntament de Casserres i el Club Biciclista Casserres, que permeten tenir més endreçat un pati que, aquests dies, s’ha convertit en un expositor a l'aire lliure de bicicletes de totes les mides i colors. De fet, Torrabadella agraeix la col·laboració del consistori durant la celebració del bicibús, que segueix l'expedició per dotar-la de més seguretat.
Més enllà de la sortida matinal, la setmana temàtica del ciclisme a l'Escola Princesa Làscaris es complementa amb altres activitats amb la bicicleta de protagonista. Per exemple, l'alumnat de cicle superior ha pogut gaudir d'un taller pràctic de BTT al circuit del carrer Sant Jordi a càrrec de Gerard Marín, impulsor de La Casserrenca, la prova ciclista. Així mateix, dijous s'ha previst la xerrada i exhibició amb tres corredors de referència al poble i amb vincle directe al centre: Yun Vilajosana, Josep Vilalta i el Marcel Comellas.
En les estones d'esbarjo també s'aprofitarà per brindar activitats al voltant de la bicicleta. En concret, se situen diferents peces fetes per un fuster local per oferir diferents circuits, pensant cada dia en diferents grups d'edat, perquè puguin resseguir-los en aquesta estona de jocs. D'altra banda, l'AFA del centre també s'ha sumat a la proposta un any més, organitzant un esmorzar de cloenda dijous. S'oferirà fruita i begudes servida al pati de l'escola, en forma d'avituallament d'una cursa ciclista.
Amb tot, malgrat que la motivació sigui la proximitat del pas de la Volta Ciclista a Catalunya pel Berguedà, Torrabadella assenyala que l'objectiu és que la proposta "tingui continuïtat". "Volem incentivar els nens i nenes a venir a l'escola en bicicleta, mostrant-los que és divertit per tal que la setmana que ve ells mateixos s'animin a continuar", ha valorat el docent, incidint que "Casserres és un poble planer i tranquil, així que no hi ha d’haver problemes".
