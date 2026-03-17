Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fotos Transéquia 2026Gosseta MarisolCrimsRosalíaOscars 2026Torrente, presidenteVaga ensenyament
instagramlinkedin

Seguretat ciutadana

Gironella busca dues persones pel cos d'Agents Locals

L'objectiu del consistori és consolidar la plantilla per tal d'ampliar el patrullatge en horari nocturn

El consistori vol ampliar el cos amb dos nous agents / Ajuntament de Gironella

Lídia López

Gironella

L'Ajuntament de Gironella ha obert una convocatòria per ampliar el cos d'Agents Locals del municipi. En concret, el consistori vol cobrir dues noves places de funcionari interí, per un període de tres anys, i que posteriorment s'estabilitzaran de forma permanent. L'objectiu és consolidar la plantilla amb cinc agents, per tal d'ampliar les hores de patrullatge, especialment en la franja nocturna.

Aquest procediment ja estava contemplat en el pressupost de 2026 de la corporació local, que ja havia previst en el capítol de personal al servei del consistori la incorporació d'aquests agents. De fet, l'Ajuntament de Gironella també ha fet públic, en el mateix comunicat, que ha engegat els tràmits per a l'adquisició d'un nou vehicle policial que s'adapti a les necessitats actuals del cos, així com la implantació d'una desena de càmeres de videovigilància incorporades al sistema LECTIO de lectura de matrícules, també inclòs en els comptes anuals.

Segons destaquen per part de la corporació, la finalitat d'aquests canvis i accions és reforçar la seguretat ciutadana al municipi. En especial, el reforç del cos d'Agents Locals permetrà guanyar servei de vigilància amb més hores de patrullatge, incorporant tasques en horari nocturn. També es treballa per millorar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra, per afermar la seguretat.

D'aquesta manera, el període d'inscripció a la convocatòria romandrà obert fins al 15 d'abril. Per concórrer-hi, els interessats poden presentar la sol·licitud a través d'una instància genèrica, tramitada en línia o presencialment, aportant tota la documentació que es demanda a les bases de la convocatòria. Un cop finalitzat el procediment, es constituirà una borsa de treball, amb vigència de dos anys, entre totes les persones aspirants que superin el procés selectiu i que no obtinguin la plaça.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
