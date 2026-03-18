La comunitat educativa berguedana talla la C-16 per demanar més recursos i menys burocràcia
L'acció de protesta ha interromput el trànsit entorn de l'institut Guillem de Berguedà i més tard s'ha traslladat a la C-16, a l'entrada Berga Centre
Una vuitantena de docents i representants sindicals del Berguedà s'han unit aquest matí per reivindicar més recursos i una educació pública i de qualitat, una protesta emmarcada en el munt de manifestacions que s'han fet arreu del país. L'acció ha consistit en un tall de trànsit a l'entorn de l'institut Guillem de Berguedà que més tard s'ha dirigit a la C-16, a l'entrada de Berga Centre, davant del centre educatiu. La protesta ha començat pels volts de les 7.30 h d'aquest matí i s'ha allargat durant uns tres quarts d'hora, aproximadament.
Amb grans pancartes que mostraven lemes com ara "Defensem l'escola pública" o "Garantim l'educació pública de qualitat. Ja n'hi ha prou", la vuitantena d'aplegats han demanat un augment de recursos i salaris que permetin alleugerir la càrrega que recau en els docents, així com una reducció de la burocràcia.
Arran de la protesta, agents dels Mossos d'Esquadra han hagut de desviar la circulació de l'Eix del Llobregat per l'interior de Berga, fet que ha provocat certs problemes de mobilitat, especialment a les principals artèries del centre. La situació, però, ha quedat normalitzada passades les 10 h del matí.
El piquet ha estat format per mestres, professors i altres membres de la comunitat educativa berguedana i representants dels sindicats USTEC, CGT i la Intersindical.
