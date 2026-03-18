Els empresaris del Berguedà veuen la futura central de la Baells com una oportunitat estratègica pel territori
La patronal aposta per la inversió de 400 milions d'euros i referma el seu compromís per garantir el retorn real al teixit empresarial i el consens del projecte al territori
Regió7
L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha valorat positivament el projecte per construir una central hidroelèctrica reversible a l’embassament de la Baells. Després d’una reunió de treball amb representants de les empreses promotores, l’entitat considera que la proposta té un elevat potencial de transformació econòmica i se suma a la voluntat de fer-la realitat, des d'un vessant de seguiment actiu i col·laboració.
En aquest sentit, creuen que la inversió prevista de 400 milions d’euros i la creació de desenes de llocs de treball situarien el Berguedà en el mapa de la transició energètica. Per tal d'optimitzar aquest impuls, l'associació posa el focus en tres eixos clau per a l'èxit de la iniciativa: evolucionar basant-se en el rigor tècnic, que esdevingui una solució definitiva als dèficits energètics de la comarca i fomentar la col·laboració dels promotors amb el territori perquè hi hagi un retorn econòmic al teixit local.
Una de les prioritats serà evolucionar seguint de forma estricta el rigor tècnic. Atès que el projecte es troba en una fase inicial, l’ACEB destaca la importància dels futurs estudis geològics, hidrològics i mediambientals. L’entitat reitera que el suport anirà de la mà de la viabilitat i la seguretat de la infraestructura, basades en les anàlisis tècniques i els permisos administratius que obtingui.
Els empresaris també veuen en la central "una oportunitat immillorable per resoldre els dèficits energètics de la comarca". En aquest sentit, consideren que el projecte ha de ser el catalitzador definitiu per desencallar la subestació d'Olvan i "assegurar la potència elèctrica que les empreses berguedanes necessiten".
Per últim, per a l'associació, la clau de l’èxit serà la col·laboració entre els promotors i el territori. L’ACEB exercirà un paper actiu de seguiment per garantir que la contractació de proximitat sigui una realitat i que les empreses berguedanes de serveis, construcció i indústria siguin les primeres beneficiades d'aquesta oportunitat.
La junta de l’ACEB ha valorat positivament la transparència inicial dels promotors i conclou que "es tracta d'una oportunitat estratègica que el Berguedà ha d'aprofitar, garantint que el projecte generi valor real i sostingut per a les empreses i el territori".
