Els usuaris del bus a Barcelona continuen apel·lant a la necessitat de l'Exprés a Berga
La plataforma creu que les pròximes millores suposen un "gran avenç" tot i que les troben "insuficients", especialment pel que fa als desplaçaments directes
El col·lectiu d'usuaris del servei de bus entre Berga i Barcelona es mostra satisfet amb l'ampliació de freqüències promesa per part del Departament de Territori a partir de mig abril. L'agrupació va celebrar una trobada per fer balanç de les "peripècies" viscudes els darrers mesos d'interlocució amb el Govern i la companyia concessionària, Alsa, per exigir uns avenços previstos pel mes vinent. Ara bé, consideren que encara hi ha marge de millora, situant com a objectiu final la implementació del Bus Exprés.
Tal com ha compartit la portaveu del grup i usuària del servei, Cristina Arnau, els hauria agradat que les sis expedicions que s'afegiran per banda i banda fossin totes amb trajectes directes. Això, assegura, hauria permès fer realitat una oferta més eficient i atractiva pels quins es desplacen habitualment a la capital catalana. "No és el que volíem", apunta, incidint que "la freqüència dels busos ha d'estar adaptada a les necessitats que tenim, laborals, educatives o mèdiques", cosa que es complica en les expedicions que fan aturades intermèdies a Navàs i Sallent.
Per al grup, la solució definitiva continua sent el desplegament dels 10 trajectes de Bus Exprés estimats en l'estudi previ d'implantació de fa uns anys. Això, assenyalen els usuaris, permetria reforçar la funció de Berga com a "node comarcal" de connectivitat en transport públic, ja que més enllà dels viatgers residents a la capital berguedana s'ha de tenir present els quins enllacen des de la ciutat provinent d'altres municipis diversos del Berguedà. "És un punt d'on surt molta gent que ha d'anar a altres poblacions", recalca la portaveu. A més, també exposen que la proporcionalitat de persones que utilitzen aquestes expedicions semidirectes per, en efecte, baixar a una de les dues poblacions on fa aturada no justifiquen que s'ampliïn els serveis.
D'altra banda, continuen defensant la importància d'afegir una parada a la zona alta de Barcelona, en sentit Berga, per fer-lo més accessible. "Demanem que s'habiliti una parada aprofitant la sortida de Via Augusta", reclamen, incidint que es pot "aprofitar alguna de les quines hi ha". Per al col·lectiu, es tracta d'una petició "de calaix", i no entenen quin pot ser l'impediment per fer-ho realitat en una ciutat amb una xarxa tan extensa i potent d'autobusos com la quina té Barcelona.
Més implicació de les administracions
Des de la plataforma assenyalen que, un cop lligat el compromís per part de Territori, volen "passar el testimoni" a les administracions locals. Concretament, fan una crida al Consell Comarcal del Berguedà, amb competències de mobilitat, i a l'Ajuntament de Berga, per la tasca pendent de l'estació d'autobusos. "Nosaltres hem liderat i ells ens han acompanyat, així que ara els esperonem perquè agafin les regnes", declara, reivindicant que "hem obert camí gent que no ens hi dediquem, però és una oportunitat que no podem desaprofitar i entenem que qui cobra per aquesta tasca és qui ho ha de tirar endavant".
Amb tot, Arnau albira que la resposta dels usuaris a les noves expedicions serà immediata: "Estem convençuts que l'aposta que ara farà la Generalitat, en concret amb els nous busos directes, són la millor alternativa i quedaran plens", apunta.
