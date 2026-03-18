Entitats naturalistes titllen els promotors de la central reversible de la Baells de "voler comprar el silenci dels veïns"
Remarquen que algunes de les inversions anunciades no són compensacions que fan voluntàriament, sinó que les han d'assumir perquè estan obligats per llei i temen que "vendre-les d'aquesta manera" pot influir en les consultes
"La central empitjorarà la situació de despoblament perquè els beneficis que se n'extreguin no retornaran al territori, com ja va passar amb la mineria i les fàbriques tèxtils", manifesten
Representants del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i la Plataforma Pla de Clarà Viu han titllat Verbund i E-Storagy, empreses promotores de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, de "voler comprar el silenci" dels veïns de Cercs, la Nou de Berguedà i Vilada amb les contrapartides que els ofereixen per compensar el seu impacte. Segons manifesten Hèctor Aranda i Martina Marcet, en nom d'ambdues entitats, algunes de les inversions que anuncien "no són compensacions, sinó obligacions que han d'assumir per llei" i afegeixen que les estan venent de forma atractiva per influir en les consultes del pròxim 28 de març.
Dins del seu pla d'inversions, proposen incentius com una rebaixa de fins al 40% de la factura de la llum per a aquells que la tinguin contractada amb l'empresa promotora, beques d'estudis reglats per a joves, un major desenvolupament empresarial de la zona amb la consegüent creació de més llocs de treball, així com projectes de més envergadura com el desmantellament de l'antiga central tèrmica de Cercs, la rehabilitació de la carretera entre la Nou i Vilada o l'habilitació d'un heliport a Vilada, entre moltes altres.
Els representants han detallat que darrere de la baixada del preu dels rebuts s'hi amaguen altres factors, com que la rebaixa estarà subjecta al fet que es mantingui el càlcul del consum i la població actual de cada municipi —per tant, si hi ha més habitants, el descompte baixarà—, segons apunta la portaveu de la Plataforma Pla de Clarà Viu, Martina Marcet. A més, temen que els fons de 400.000 euros per a obra social, beques i altres actuacions "són eines per obligar els ajuntaments a guardar silenci i mirar cap a una altra banda quan sorgeixin problemes", ha dit el president del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, Hèctor Aranda.
En aquest sentit, detallen que amb les promeses de crear llocs de treball "estan creant falses expectatives", ja que "durant la construcció de la central la màxima aspiració de les empreses berguedanes serà la subcontractació per a obres menors" i, un cop oberta, desconfien completament que pugui donar feina a una trentena de persones. "Amb l'evolució de la intel·ligència artificial és segur que el 2033 el control es farà des d'un despatx de Viena o Madrid; tan sols s'hi podrà treballar de tècnic de manteniment, de vigilant o amb el servei de neteja".
A banda, asseguren que és incoherent incloure el desmantellament de la central tèrmica en el pla. "Per llei, d'això se n'ha d'ocupar el seu propietari, que és qui hauria d'assumir la responsabilitat per les males condicions de les instal·lacions. Per això, sense el seu permís no es pot tocar ni una pedra", comparteixen. I pel que fa a la rehabilitació de la carretera de la Nou, apunten que "les promotores estan obligades a fer-la nova perquè per construir la bassa del Pla de Clarà la deixaran destruïda. Per això diem que no és cap inversió, sinó que és una obligació".
"Si ens han de fer tantes promeses i regalar tantes coses és perquè el projecte té algun problema. Si fos tan interessant com ens diuen, no haurien de fer tantes prerrogatives", ha sentenciat Marcet.
"És un projecte agressiu i inviable"
Els representants de les entitats han deixat clar el seu posicionament: creuen que la hidroelèctrica "és un projecte agressiu, especulatiu i inviable" que "farà que el Berguedà torni a ser una comarca extractiva, com ho va ser durant el segle XIX". Segons han apuntat, la natura és un dels últims recursos que romanen al territori i temen que tirar endavant la central "senti un precedent i obri la porta a més macroprojectes" que puguin propiciar efectes negatius.
També preveuen que suposarà un greu perjudici per als habitants de la comarca. "Empitjorarà la situació de despoblament perquè els beneficis que se n'extreguin no retornaran al territori, com també va passar amb la mineria i les fàbriques tèxtils", manifesten.
A més, afegeixen que no hi ha garanties que la mateixa muntanya tingui la capacitat de suportar les obres que hi ha previstes, la qual cosa podria suposar un greu perill per a molts hàbitats naturals i veïns, segons han alertat.
