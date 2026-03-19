Urbanisme
L'Ajuntament de Berga engega els tràmits per reparar un esvoranc a la zona del Teatre de Cal Rosal
L'erosió del mur sobre la riera ha provocat una cavitat visible que, es calcula, costarà uns 90.000 euros d'arranjar
L'Ajuntament de Berga ha posat en marxa els tràmits per procedir a la reparació d'un tram de mur de contenció situat al nucli urbà de Cal Rosal, dins el terme municipal de Berga. El ple va procedir a l'aprovació inicial del projecte d'obra que, segons el projecte tècnic elaborat per una empresa externa, tindrà un cost al voltant dels 90.000 euros.
Segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, els veïns van alertar el consistori sobre l'aparició d'un esvoranc en un punt concret d'aquest mur sobre la riera de Berga, just abans de desembocar al Llobregat i a la zona del Teatre de la colònia. "Aquest mur va anar patint una erosió que al final ha provocat aquesta petita cavitat que queda just per sota del centre", apuntava el regidor, qui recalcava que "és evident que no podem tenir aquesta incidència en aquell lloc".
El primer pas, relatava, va ser consultar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per determinar la competència de l'àmbit d'actuació. Aquesta gestió va concloure que els treballs s'havien de contemplar com a via pública i, per tant, "era responsabilitat de l'Ajuntament". Per aquest motiu, i tenint en compte que "per l'envergadura que tenia l'afectació no era suficient anar allà i fer una reparació ràpida", es va encarregar un projecte tècnic que ha definit els detalls de l'actuació que s'hi ha d'executar.
A grans trets, tal com han detallat des de la corporació local, caldrà retirar una part de maçoneria per reforçar el mur des de sota, segurament amb un reforç de formigó. "No és una obra llarga, però sí complexa", assenyalaven. Tot plegat, s'ha xifrat en uns 90.000 euros que, d'entrada, assumirà l'Ajuntament de Berga, si bé apunten que cercaran altres fonts de finançament complementàries o subvencions que permetin cobrir totalment o parcial l'obra.
Altres actuacions a Cal Rosal
Aprofitant l'avinentesa d'aquests treballs, Serra es va referir a les diferents actuacions executades aquest inici d'any a la part del nucli dins el terme municipal de la capital berguedana. El titular d'Urbanisme va destacar que el reforç de la brigada municipal d'obres ha permès destinar treballadors a fer un seguit d'arranjament en voreres justament al sector a prop del Teatre "perquè feia moltes dècades que s'havia anat degradant aquest espai i alguns veïns ens ho havia anat reclamant".
Això també ha inclòs l'adaptació d’alguns trams per tal de millorar l'accessibilitat, tenint en compte que va quedar pendent després de l'obra implementada a la carretera, d'accés al nucli, per millorar-ne la seguretat viària. Amb tot, Serra assenyalava que es continuarà intervenint a la colònia, tot i apuntar que la degradació de certes edificacions suposen un esforç, de moment, difícil de determinar.
"La situació a l'àmbit de la fàbrica és d'una envergadura molt major", declarava, exposant que el primer pas hauria d'implicar resoldre la titularitat "que no està clara". També feia referència a un esforç compartit per les administracions públiques, tant de l'ajuntament com les superiors: "Tot el que ha quedat abandonat de les colònies industrials és una responsabilitat pendent que, segurament, haurà de ser compartida per actuar en tots aquests problemes, començant per la seguretat i continuant per l'aprofitament d'espais que estan en desús i és una llàstima", sentenciava.
