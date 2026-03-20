Els talls de les sortides de Berga són efectius, en una jornada de poques retencions a la C-16
Els tancaments es repetiran els dos divendres vinents, quan es preveu un repunt del trànsit especialment per Setmana Santa
Arrencada plàcida de l'operatiu per castigar la picaresca dels conductors a Berga. El dispositiu que talla les sortides a la C-16 en direcció nord en quatre dels cinc accessos del terme municipal s'està desenvolupant sense incidències, en una jornada que, de moment, tampoc registra grans retencions a l'Eix del Llobregat. En tot cas, es confirma que el sistema es replicarà les dues setmanes vinents.
"Estem molt satisfets amb el Servei Català de Trànsit, perquè de seguida que vam parlar ens vam posar d'acord i ja s'ha vist: hi ha els tancaments i els plafons indicatius a la C-16", ha posat en relleu l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que ha apuntat en declaracions a Regió 7 que "a hores d'ara, la cosa està molt tranquil·la, tot i que també és cert que encara no hi ha col·lapse a la carretera". "De moment, anem bé", ha recalcat.
Segons ha informat el batlle, els talls s'han efectuat als volts de les quatre de la tarda. Els cons que barren el pas s'han començat a col·locar a l'altura de Berga Centre i s'han anat repetint en totes les sortides de la capital berguedana. En tot cas, cap a les tres de la tarda ja es comunicava els conductors, a través dels panells lluminosos abans de l'arribada al terme municipal de Berga, sobre la mesura.
Col·laboració total del SCT
Sànchez ha especificat que els talls han estat a càrrec del Servei Català de Trànsit (SCT) perquè les competències de l'Ajuntament de Berga no arriben a les zones on s'efectuen els talls. En aquest sentit, l'alcalde ha destacat les facilitats de l'organisme de cara a fer possible la proposta.
En tot cas, des de la corporació estan amatents a la situació, a través d'una patrulla de la Policia Local que fa vigilància en diferents punts. També estan mobilitzats des de Mossos d'Esquadra de Trànsit, comenta el batlle. I aquest control es mantindrà les dues setmanes vinents, ja que Sànchez ha confirmat que l'operatiu es repetirà la setmana que ve i la següent, que coincideix amb Setmana Santa. “Malgrat que avui, de moment, no hi hagi cap complicació, no vol dir que defallim i la setmana que ve ja no ens preocupem", ha remarcat.
"Passat Setmana Santa, crec que potser la temporada de neu ja arribarà al final, perquè a l'abril la cosa ja va a la baixa", ha apuntat l'alcalde, que ha avançat que "aleshores valorarem i suposo que tornarem a la tardor, si no és que hi ha algun moment o pont que es consideri que hi pot haver força gent de l'àrea metropolitana que pugui apuntar cap al nord". Així, el batlle ha insistit que la mesura és "viva" i "es pot adaptar una mica a les necessitats".
La seguretat com a motivació
Amb tot, Sànchez ha exposat que posar remei a les congestions viàries dins la ciutat procedents d'aquells que es volen estalviar les retencions a l'autovia esdevé "una demanda històrica", agreujada especialment els dos darrers anys. Ha estat a partir d'aquest període que, a parer de l'alcalde, la capital berguedana ha patit "col·lapses més continus i intensos" que han acabat generant neguit tant al consistori com al cos de Policia Local.
"Al cap de la Policia i a mi ens començava a preocupar molt quan veiem actes d'inseguretat viària. Hi ha vehicles que van més de pressa del que tocaria o que no respecten els senyals de trànsit dins de la ciutat", explica, afegint que "aquí és quan diem que ja n'hi ha prou i parlem amb el Servei Català de Trànsit per prendre mesures".
Està previst que els talls es mantinguin fins a les 22.00 hores.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa