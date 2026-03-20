Infraestructures
La Generalitat participarà en el projecte de la central reversible de la Baells
El Consell Executiu aprovarà dimarts un Acord de Govern encarregant a L'Energètica que determini la millor fórmula perquè la institució hi inverteixi
El Govern de la Generalitat donarà suport al projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells. Així ho ha confirmat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha anunciat que el Consell Executiu aprovarà dimarts un Acord de Govern per encarregar a L'Energètica, l'empresa pública d'energies renovables, que determini la millor fórmula per invertir-hi. "Hem de tenir aquesta sobirania energètica i, per tant, projectes d'emmagatzematge com el de la Baells són molt importants", ha asseverat la consellera.
Aquestes afirmacions les ha fet en el decurs d'una visita institucional al polígon de Rocarodona, a Olvan, on la qüestió de la disponibilitat energètica és vital per al seu futur. "L'element que se'ns demana, més enllà de continuar impulsant el desenvolupament del mateix sol, és el de l'electricitat", ha posat de manifest la consellera, incidint en la urgència de fer passos ferms cap a la sobirania energètica de Catalunya.
"El projecte de la central de la Baells actua com a gran bateria que permet acumular l'electricitat que es va generant durant el dia i posar-la a disposició durant les hores de nit. Això suposa l'estabilització del sistema, per una banda, i més resiliència per la capacitat d'emmagatzematge", ha defensat la consellera, fent referència també a altres aspectes que justifiquen aquesta obligació com "l'impacte que estem veient dels conflictes internacionals a la nostra economia".
Una inversió del 10%
Tal com ha exposat la consellera, l’encàrrec inicial del Govern contempla adquirir un 10% de la participació. Aquesta és la capacitat que, amb la situació de pressupostos prorrogats, pot assumir l'administració a hores d'ara. En tot cas, Paneque ha obert la porta a ampliar aquesta xifra si es pot lligar en uns comptes ja aprovats.
Per a la consellera, que la Generalitat -a través de L'Energètica- sigui present a l'accionariat d'aquest projecte també suposa que "l'interès públic estigui present en el projecte" i, per tant, doni més garanties al territori sobre una direcció que tingui més present el mandat popular.
Un projecte “d’interès general”
Aquest anunci s'oficialitza quan queden vuit dies per a la celebració de les consultes a Vilada i la Nou de Berguedà per determinar el suport dels consistoris al projecte de la central reversible de la Baells. Segons la consellera, "les consultes que s'estan realitzant al territori pel Govern són importants d'escoltar i estar atents" i s'ha mostrat a favor "d'obrir vies de diàleg i negociació amb els ajuntaments si cal, o de veure quines compensacions i retorns hi ha en el territori". En tot cas, Paneque ha indicat que "són projectes de país i d'interès general i, per tant, el Govern està en la responsabilitat i obligació d'impulsar-los".
Sobre els posicionaments contraris, la consellera ha dit que "és normal i és legítim que hi hagi plataformes que no hi vegin les bondats o que s'hi mostrin clarament en contra", i recordant que tothom té a l'abast mecanismes com la presentació d’esmenes i al·legacions perquè es tinguin en compte. Així, tot i recalcar que la Generalitat escoltarà sempre totes les parts, ha incidit que "el Govern està totalment compromès a modernitzar aquest país en l'àmbit de les infraestructures i per avançar en transició energètica i hidràulica", i per això "continuarà el seu camí fent les coses des del màxim rigor i respecte a l'entorn i al paisatge".
Sigui com sigui, ha valorat que "amb l'ànim que estic detectant a la comarca, de progrés i de creixement", li resultaria "bastant inexplicable" un resultat negatiu en els plebiscits, apuntant que si la comarca vol apostar pel creixement i la industrialització, l'energia és necessària. "Aquí (Polígon d'Olvan) es mostra més que la transició energètica, més enllà d'un objectiu climàtic, és un objectiu de desenvolupament del país", ha sentenciat.
