El Govern començarà a pagar l'ampliació de la C-16 de Berga a Bagà cinc anys després de la concessió
El nou projecte s'executa cedint obra i manteniment a una constructora privada que n'assumeix la inversió de 500 milions d'euros
El Govern de la Generalitat ha rebut una proposta per a l'execució de l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà, en forma d'iniciativa privada. El projecte posa sobre la taula un pressupost entre els 470 i 500 milions d'euros a cobrir inicialment per l'empresa que resulti concessionària de la licitació, mentre que l'administració començaria a pagar l'execució d'obres i el manteniment a partir del cinquè any. Aquest projecte contempla la construcció d'un innovador tram de carril reversible, de Cercs a Bagà, i un tram de desdoblament de Berga a Cercs, que donaria continuïtat a l'autovia que ara s'acaba a la capital del Berguedà.
Aquests són els detalls exposats aquest divendres a Bagà per part de la consellera de Territori Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, qui ha destacat que l’executiu vol fer realitat una “fórmula de col·laboració publicoprivada diferent” i pionera en l’àmbit de les infraestructures de mobilitat, la qual “ens permet assegurar el finançament i l’execució”.
Això suposa canvis en les darreres previsions d’execució, que distingien dues fases d’obres: primer fins a Cercs i després fins a Bagà. La nova planificació preveu garantir els treballs al complet, amb un calendari que començarà a roda al juny, quan sortirà a exposició pública l’avantprojecte que iniciarà un període de concurs. Serà entre la tardor i final d'any que es durà a terme la licitació dels treballs i explotació del manteniment determinat. El pas definitiu, ha exposat Paneque, serà al cap d'un any, cap a la tardor de 2027, quan es posarien en marxa les obres, amb una duració estimada fins al 2031.
Novetats tècniques als plecs
El director d'Infraestructures i Mobilitat, el berguedà David Prat, també ha donat a conèixer els dos canvis tècnics principals que s'incorporaran. D'una banda, es preveu fer realitat un carril bici des de Berga fins a Bagà, ampliant els diferents trams puntuals ja previstos amb una infraestructura que permetrà enllaçar les dues poblacions. Així mateix, es contempla establir una sortida en direcció nord a Cercs, eliminada en l’anterior actualització del projecte, però que s’ha pogut “encaixar” atenent les demandes del municipi.
“És un projecte que vol, sobretot, millorar la fluïdesa i la seguretat viària”, ha puntualitzat Prat, qui ha certificat que la iniciativa esdevé “transformadora pel territori”. La resta de fonaments dels plecs es mantenen tal com s’havia previst: desdoblament total, a través de dos carrils per banda, entre Berga i Cercs; i de Cercs a Bagà, hi haurà el format 2+1 amb barrera central mòbil que permetrà gestionar el trànsit en funció de la demanda.
Satisfacció local
La presentació ha comptat amb la presència d’una comitiva del Consell Comarcal del Berguedà i les alcaldies de Berga, Cercs, Guardiola de Berguedà i Bagà, els municipis per on transcorreran les obres. “Celebrem que el Govern de la Generalitat hagi pres aquesta decisió per l’impuls dels treballs, que sembla que sí que seran una realitat”, ha compartit l’alcalde baganès, Lluís Casas.
El batlle ha declarat que “la Generalitat, entomant aquest projecte, soluciona un deute històric amb el Berguedà”, defensant que l’ampliació suposarà donar més seguretat i eficiència a la via. “Necessitem una carretera adaptada als nostres drets, que no ens faci diferenciar si som de l’Alt Berguedà o de Barcelona”, ha sentenciat.
