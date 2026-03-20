El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
Territori està estudiant un projecte d’Abertis per desdoblar l’eix de Berga a Cercs i afegir-hi un carril reversible fins a Bagà
La previsió és construir cinc túnels i incorporar una trentena d’estructures
La Generalitat de Catalunya està estudiant aplicar una fórmula de col·laboració entre l’àmbit públic i la iniciativa privada per millorar la carretera C-16 entre Berga i Bagà. Està previst que avui mateix la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, es desplaci al Berguedà per explicar que el Govern està analitzant un document presentat per Abertis que té com a objectiu construir, primer, i gestionar, després, aquest tram. I ho faria mitjançant un règim de concessió sense peatge explícit per als usuaris, un model molt comú a Europa.
Les dues necessitats que caldria satisfer amb aquest projecte són el desdoblament de l’anomenat eix del Llobregat entre Berga i Cercs, i la implantació d’un tercer carril -reversible- de Cercs a Bagà. La incomoditat per als conductors que hi transiten i l’alta sinistralitat de la carretera ha motivat queixes reiterades d’usuaris, empreses i ajuntaments. Per aquesta raó, la Generalitat va acollir amb bona predisposició el treball que havien preparat al respecte els tècnics d’Abertis, corporació catalana que cotitza a la borsa.
En aquest punt, l’Executiu ha de decidir si obre els tràmits per a la licitació d’aquesta actuació per a la concessió de les obres, garantint la concurrència i la transparència, com fixa, entre d’altres, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). Si la proposta s’acabés materialitzant, aquesta seria la primera referència d’envergadura de la fórmula de col·laboració publicoprivada al qual es va referir el president, Salvador Illa, al debat de política general. I es duria a terme a l’eix vertebrador del Berguedà, que funciona alhora com la connexió de l’àrea metropolitana de Barcelona amb l’àrea central del país.
La temporada d’esquí és la pitjor època per a la circulació en aquest tram, que té un gran valor natural i una complexitat orogràfica notable. El temps del trajecte es pot arribar a triplicar quan un enorme volum de vehicles viatja cap al nord el vespre del divendres i retorna al sud diumenge a la tarda. Com que la majoria del desplaçament es desenvolupa amb un carril per sentit, les congestions són tan abundants com habituals. La conseqüència és que la mobilitat local se’n ressent greument.
La Generalitat ja té aprovat l’eixamplament del tram entre Berga i Bagà i la incorporació d’un sistema, pioner a l’Estat, que es basa en un carril addicional reversible amb la capacitat d’adaptar-se a la demanda de cada franja horària i que fa servir una barrera mòbil. L’anàlisi d’aquestes característiques i l’argumentació sobre les solucions formen part de l’estudi d’Abertis que, fins ara, ha valorat tan positivament el Govern. Els càlculs van del disseny al manteniment, tot passant pel finançament.
Així, el desdoblament de Berga a Cercs consistiria en una calçada de quatre carrils: dos per sentit, separats per una barrera fixa al centre. Els responsables del projecte consideren que s’hauria de fer perforacions per a cinc túnels i que caldria afegir una trentena d’estructures. Les 15 interseccions amb gir a l’esquerra que hi ha actualment es convertirien en enllaços a diferents nivells, més segurs. Igualment, en clau de sostenibilitat, es contemplen mesures de descarbonització. Sigui com sigui, hi pot haver modificacions en els tràmits de redacció i aprovació de l’avantprojecte i del projecte de construcció. I no hi ha garantia que, finalment, sigui Abertis l’encarregada de les obres.
