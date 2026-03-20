L'Energètica tindrà al seu grup un parc de Casserres i un de Sant Pere Sallavinera

La consellera Sílvia Paneque, en visita a Casserres, ha afirmat que el parc serà una peça clau per al “desenvolupament econòmic i pel progrés de la comarca”

La consellera en la visita al parc solar de Casserres / Oscar Bayona

Lídia López

Casserres

L'empresa pública d'energia renovable L'Energètica incorporarà un parc de Casserres i un altre de Sant Pere Sallavinera. L'empresa els ha comprat conjuntament amb un de les Oluges, a la Segarra, i un altre de Vilanova d'Escornalbou. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat el parc solar Roc de la Mel, a Casserres, acompanyada del director general de L’Energètica, Daniel Pérez.

La planta té una potència de 1,63 megawatts pic (MWp), i ocupa una extensió de 2,84 hectàrees. Produirà 2,56 gigawatts hora (GWh) anuals, que equival a 1,5 vegades el que consumeix l’hospital de Berga (1,64 GWh). La consellera ha afirmat que el parc serà una peça clau per al “desenvolupament econòmic i pel progrés de la comarca”.

L’Energètica ha seleccionat els quatre parcs solars abans citats, a través de la crida pública. Tots quatre han superat les avaluacions internes i externes i se n’ha signat la compravenda, condicionada a la posada en servei de la instal·lació. En conjunt, els quatre projectes fotovoltaics aportaran 14,55 MWp de potència renovable per abastir els serveis públics de la Generalitat de Catalunya.

La consellera assegura que el seu compromís en “continuar impulsant i, ara amb més velocitat, aquesta transició energètica”. “El Plater serà l'oportunitat d'endreçar, d'ordenar, les energies al nostre país”, ha destacat.

