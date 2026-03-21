Infraestructures

Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»

La plataforma considera que augmentar la capacitat de l'Eix del Llobregat «no resoldrà el problema de fons», sinó que «el reforçarà»

Recreació del desdoblament de la C-16 a l'altura del Túnel de Cercs / Departament de Territori

Bagà

La plataforma Pirineu Viu ha fet públic el seu rebuig a l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà. El col·lectiu creu que el projecte exposat aquest divendres per part de la consellera de Territori Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, no dona resposta a les necessitats quotidianes de mobilitat dels residents a la comarca, sinó que recalca la concepció de l'Eix del Llobregat com "una via per canalitzar fluxos de visitants des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap al Pirineu".

L'entitat alerta que ampliar la capacitat de la C-16 "no resoldrà el problema de fons", sinó que "el reforçarà", fent realitat un escenari de "més cotxes a la carretera i més pressió turística". En definitiva, lamenten que les obres anunciades contribuiran al "model basat en el turisme massiu, l'especulació urbanística i el benefici de les grans concessionàries". Per aquest motiu, el grup convida als alcaldes del Berguedà a "fer un front comú amb els veïns del Pirineu" per plantar cara al "col·lapse" que es produeix cada cap de setmana.

Notícies relacionades i més

Així, Pirineu Viu defensa la necessitat de deixar enrere la "vella economia del turisme i el totxo" per tal d'apostar per una "nova economia pirinenca" basada en la resiliència econòmica, social i ambiental. En aquest sentit, animen el Govern de la Generalitat que "en lloc de destinar 500 milions d’euros a ampliar la C-16 per portar més turistes al Pirineu", destini aquests recursos a "millorar la mobilitat entre pobles i valls intrapirinenques com una aposta fonamental per construir un model econòmic fort i resilient".

  1. Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
  2. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  3. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  4. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  5. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  6. El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
  7. Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
  8. La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà

