Entorn
Els paisatges ciclistes del Berguedà llueixen just abans de l'inici de la Volta
La proposta Paisatges del dia es fixa en els escenaris més emblemàtiques dels recorreguts de les diferents etapes
L'Observatori del Paisatge de Catalunya i la Volta Ciclista a Catalunya tornen a col·laborar aquest 2026 per fer difusió de la diversitat paisatgística del país aprofitant l'aparador de les etapes de la prova ciclista que engega demà la seva 105 edició. A través d'un apartat titulat Paisatges del dia, el certamen fa un recull dels punts més emblemàtics dels diferents recorreguts previstos en la cursa. A la regió, ressegueix al complet el Berguedà, i també es fixa en punts concrets de la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Moianès.
El primer testimoni de la Catalunya Central es troba en el pas, durant la quarta etapa, pel Moianès. La ruta de 173 quilòmetres entre Mataró i Vallter travessa la comarca que, segons la publicació citada, presenta escenari que evolucionen de la plana als turons i urbanitzacions, per donar pas a boscos de pi roig i pinassa, alzinars i rouredes. El text remarca els conreus al voltant de Moià i les fileres de plàtans fins a l'Estany. També destaca la riquesa arquitectònica de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja. Finalment, situa entre els miradors del dia el de la Creu de Moià.
La cinquena etapa unirà la Seu d'Urgell i Coll de Pal. El recorregut de 155,3 quilòmetres engegarà des dels espais més distintius de la capital de l'Alt Urgell: la catedral de Santa Maria de la Seu, la torre de Solsona i Castellciutat. La ruta seguirà el Segre, amb fons contrastats de pastures i muntanya, i s'endinsarà en una vall més tancada. Pel Coll de la Josa es farà entrada al Berguedà, on anirà topant amb pobles presidits per les construccions amb pedra. Però el protagonisme serà pel Pedraforca, que ocuparà el fons en bona part d'aquest tram. També es guardaran un racó especial la serra del Catllaràs i el tram final de Coll de Pal. Alguns dels miradors del dia són el Congost de Tres Ponts i el Santuari de la Mare de Déu de Falgars.
El gran dia del Berguedà serà dissabte, amb la sisena etapa entre Berga i Queralt. L'engegada delectarà amb els entorns agroforestals del Baix Berguedà i les distintives antigues colònies tèxtils. L'orografia es marcarà de seguida, amb cingleres i serres de caràcter com Picancel i Ensija. En aquest entorn, la publicació es fixa en el passat miner i els seus vestigis, però també destaca el patrimoni arquitectònic citant construccions com el Monestir de Sant Jaume de Frontanyà. La darrera pujada i corbes fins al Santuari de Queralt arrodoniran la jornada, on se citen com a miradors del dia Santa Maria de la Guàrdia, el Mirador al Pedraforca o la Figuerassa, entre altres.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències