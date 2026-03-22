Mostres
El fil conductor de les rodes qualla a la Fira de Sant Josep de Gironella
El certamen creix en expositors i lliga un recorregut complet entre parades comercials, mostres de vehicles i animació en directe
L'inici de la primavera ha brindat a Gironella una jornada de la Fira de Sant Josep idíl·lica. El sol ha convidat els residents i veïns de tota la comarca a acostar-se a la Perla del Llobregat per donar el tret de sortida a una de les temporades més prolíferes pel que fa a les fires a la regió, i consolidant l'aposta per un format que ara engega un nou camí prenent com a fil conductor les rodes. Així, la mostra tradicional del comerç i el motor s'uneix sota aquest concepte, que ha atret més paradistes i expositors, lligant tot l'espai firal.
En el tram inicial de la fira, a la zona nord de l'avinguda, els vehicles eren els grans protagonistes. D'una banda, els d'ocasió i segona mà, per aquells que volen canviar de cotxe o engegar noves aventures en furgonetes camperitzades. I, de l'altra, la unió de vehicles clàssics, esportius i singulars. "El més maco d'aquestes iniciatives és recordar històries d'abans", valorava David Moreno, un dels assistents a la concentració de vehicles històrics amb el grup You Motor Show, que han portat a Gironella unitats que han despertat l'interès de molts visitants: un Ferrari Testarossa, un Volvo P1800S, un Ford Probe, un Toyota Celica, un Volkswagen Caddy, un Golf GTI o una Sava J4.
Moreno ha celebrat aquesta conjunció de branques del motor com una oportunitat per "unir comunitats" del sector, entenent que són una mostra més del "patrimoni popular". I, tot i que fos la primera vegada que participava en la fira gironellenca, n'ha quedat satisfet i gratament sorprès: "La gent té molt interès i respecte, i s'apropa amb una curiositat genuïna". A més, també ha destacat que, el fet que la trobada estigui inclosa dins el marc d'una fira comercial i lúdica, ha permès apropar nous públics, com per exemple la gent jove. "També n'hi ha que tenen aquesta passió i estan rescatant i lluint cotxes que potser havien conduït, amb la seva edat, els seus pares", ha compartit.
L'avinguda Catalunya completava el recorregut fins a l'altura del Pont de les Eres amb desenes de parades de comerços, i també d'entitats i associacions locals i comarcals. Les vendes, això sí, no han superat les expectatives. "Amb els anys, cada vegada es ven menys a les fires", ha apuntat Meritxell Casaponsa, de la sabateria Les Novetats, incidint que aquestes jornades serveixen, sobretot, per donar-se a conèixer. "A nosaltres ens permet que la gent ens vegi, i això sempre funciona", ha recalcat, afegint que "el format amb les parades a fora queda molt maco i al públic li agrada més".
A més dels establiments permanents, també s'ha pogut triar i remenar entre l'oferta de paradistes vinguts d'arreu, amb productes tan diversos com formatges i embotits, així com bijuteria i complements, passant per elements de decoració i productes fets a mà. També de propostes impulsades per joves molt emprenedors, com l'Oian Soler, que tenia a disposició una "parada solidària per pagar-me els estudis". Aquest berguedà de 15 anys ara resideix entre setmana a la Garriga, on estudia en una escola britànica. I, com que el seu objectiu és anar a fer el batxillerat internacional a Dinamarca, està fent un coixí per contribuir a l'esforç econòmic. "Venc coses fetes a mà per nosaltres, peces que ens fan alguns fusters de Berga o productes que em regalen els amics per contribuir", explicava.
Explorar el nou format
Des de l'organització s'han mostrat satisfets amb la jornada. "Estem molt contents. El temps acompanya i hem incrementat i omplert la zona firal", celebrava l'alcalde, David Font, incidint que "hem tingut la resposta de la ciutadania i els paradistes també ens han fet una valoració positiva". Des del consistori, justifiquen la concentració en la franja matinal perquè "costa que la gent circuli a la tarda". Així mateix, també celebren que s'han pogut treure l'espina de l'edició suspesa per la pluja, l'any passat.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Gironella avança que continuarà explotant la temàtica impulsada enguany com a eix de la mostra: "Ara que hem trobat aquest fil conductor vinculat a les rodes, que és una derivada del motor, treballarem perquè funcioni i tinguem encara més expositors l'any que ve". A més dels vehicles, aquesta fórmula ha donat pas a exhibicions de bicicleta, passejos amb trenet, karts i tractors per a menuts, i jocs com l'scalextric.
