Participació ciutadana
Els opositors a la central reversible de la Baells denuncien el trencament de la neutralitat per part del Govern
Les entitats implicades han presentat una queixa formal a la Síndica de Greuges per la "interferència" del posicionament de la consellera Sílvia Paneque en les consultes i no descarten impugnar el resultat
Les dues agrupacions que lideren l'oposició al projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells, el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i la Plataforma Pla de Clarà Viu, denuncien que el Govern de la Generalitat ha trencat la neutralitat institucional respecte de les consultes populars no referendàries que s’han de celebrar aquest dissabte, 28 de març. Ambdues entitats han presentat un escrit a la Síndica de Greuges exposant els fets a partir del posicionament expressat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una visita a la comarca el darrer divendres, confirmant que l'executiu encarregarà a l'Energètica que estudiï la millor fórmula per invertir-hi.
A parer d'aquests grups, les declaracions de Paneque "suposen una greu ingerència en el desenvolupament de les consultes" previstes a la Nou de Berguedà i Vilada, i defensen que el suport s'hauria d'haver fet públic "un cop finalitzat el procés, d'acord amb el principi de neutralitat institucional". "Com a entitats interessades, volem manifestar la nostra més enèrgica protesta per aquest trencament de la neutralitat institucional que ha perpetrat la senyora Paneque", apunten en un escrit fet públic per les dues agrupacions, que demanen a la consellera "una rectificació". També suggereixen que la titular de Transició Ecològica "ajorni qualsevol decisió respecte a aquest projecte a una data posterior al dia 28 de març".
Més enllà de la qüestió sobre la suposada intromissió del Govern en el procés consultiu, pels grups opositors les paraules de la consellera constitueixen un "trencament del compromís que fins ara havia defensat l'Energètica de respectar la voluntat dels municipis implicats per entrar en el projecte", tenint en compte que els dos consistoris que organitzen les consultes volen conèixer l'opinió de la ciutadania per determinar el seu posicionament institucional. Per aquest motiu, el GDNB i Clarà Viu reclamen que "la consellera Paneque menysprea tant els dos ajuntaments com els veïns dels dos municipis, tirant pel dret sense ni tan sols esperar el resultat de la votació".
Per tot plegat, els grups afirmen que "hem obert consultes amb els nostres assessors legals per analitzar si es poden emprendre més accions legals contra la consellera" a banda de la queixa a la Síndica. Així mateix, avancen que tenen sobre la taula la possibilitat d'impugnar el resultat de les consultes, lamentant que esdevindran "clarament distorsionades per aquest anunci".
