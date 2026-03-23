Comunitat
Gironella vol definir un pla que reforci la cohesió social i impulsi el sentiment de pertinença del veïnat
La iniciativa posa el focus en l'horitzó 2040 establint les bases d'una planificació que ha de revertir el desarrelament de les noves generacions per tal de mantenir la idiosincràsia del municipi
Com serà la Gironella del 2040? Si els plans del consistori avancen favorablement, serà un municipi que haurà conservat la seva identitat pròpia gràcies a la implicació del seu veïnat. I és que, a uns 14 anys vista, la corporació local vol enllestir un Pla de Ciutadania que permeti als residents de la vila i les colònies mantenir un lligam estret amb les tradicions, valors i costums que caracteritzen la població.
"Aquest projecte surt d'una idea molt clara: construir un futur compartit entre tota la ciutadania que avui dia viu a Gironella", ha compartit l'alcalde, David Font, que ha relatat que l'elaboració culminarà amb la presentació de la planificació de cara a la tardor, que s'està cuinant a foc lent amb la participació de diferents persones i entitats locals. En aquest sentit, com que "la cohesió no es decreta, sinó que es construeix", l'Ajuntament ha teixit una xarxa col·laborativa a partir d'entrevistes a agents d'interès al municipi, un grup motor i la implementació de taules tematitzades. També s'hi ha implicat un equip tècnic i una representació de la casa consistorial.
El principal canvi en la metodologia habitual de treball per a la creació de plans de treball és que supera l'especialitat dels projectes sectorials, plantejant un desenvolupament transversal d'aquesta integració popular que situï el ciutadà al centre. En aquest sentit, Font assenyala que el treball es vertebrarà a partir de dos pilars fonamentals: la identitat, per generar sentiment de pertinença; i la comunitat, per enfortir la cohesió social.
Revertir la tendència individualista
El rerefons d'aquest treball és prevenir una pèrdua de la idiosincràsia gironellenca amb el pas del temps fruit de les noves realitats socials. "El pla sorgeix perquè detectem que les generacions que estan pujant segurament no se senten tan arrelades al municipi ni viuen tant les tradicions del municipi com segurament les anteriors", posa de manifest el batlle, que també fa referència als canvis poblacionals per l'arribada de gent d'arreu i a una manera de fer més individual. "Estem identificant que el municipi està canviant, i de fet no només Gironella està canviant, sinó que també ho està fent el Berguedà, Catalunya, l'Estat espanyol i el conjunt d'Europa", ha apuntat.
"La vila de Gironella no és només un lloc on la gent viu, sinó que és un poble que entre tots hem de cuidar i fer créixer de manera compartida", marcant com a objectiu ideal que qualsevol persona resident al municipi, sigui quan sigui que hi hagi arribat, pugui sentir-se'n part de forma orgullosa.
Segons el calendari d'actuació marcat pel programa, que s'ha anomenat Teixint la Gironella del futur, la implementació del pla s'executarà a través d'un decàleg de compromisos polítics, institucionals i tècnics perquè totes les parts implicades el vetllin i facin possible el seu desenvolupament. La consolidació, segons els plans actuals, s'haurà d'assolir en la dècada entre el 2030 i el 2040.
