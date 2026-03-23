Educació
Les famílies berguedanes demanen solucions per recuperar la natació escolar
El programa «De cap a l'aigua» roman suspès per la vaga de quatre treballadors al Tossalet, i per això les mares i pares volen que els agents implicats "moguin fitxa" per desbloquejar la situació
Les associacions de mares i pares de 17 centres educatius del Berguedà signen un comunicat per exigir solucions que permetin reprendre el programa formatiu en natació anomenat De cap a l'aigua. Aquests cursets, que s'oferien dins l'horari lectiu de l'alumnat de primària, es van haver de suspendre a partir de la vaga de quatre treballadors del Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet, equipament on s'impartien les classes, poc després d'arrencar el nou curs. Cinc mesos després, les famílies lamenten que "les posicions s'han mogut poc" i no es perceben "perspectives clares de canvi".
Les entitats signants recorden que aquest projecte té una trajectòria de 18 anys a disposició de les escoles de Berga. A més, detallen que, "després d'anys de reivindicació" aquest curs es va poder incorporar alumnat d'arreu de la comarca. Segons les xifres de les famílies, la participació comptava l'anualitat 2025-2026 amb 740 nens i nenes de la capital berguedana, i altres 241 provinents d'altres municipis. Tot plegat es desenvolupava, assenyalen, en "l'única piscina pública coberta de la comarca".
És per aquest motiu que la representació de mares i pares de tots els centres escolars implicats demanen que es facin passos per tal garantir l'execució d'aquests cursets. "Demanem als agents implicats que moguin fitxa i desbloquegin la situació perquè els nens i nenes del Berguedà puguin reprendre la formació a l'aigua tan aviat com sigui possible", reivindiquen en el text, on refermen que "hem perdut un curs i no en volem perdre un altre". De fet, el col·lectiu recorda que les escoles entraran aviat en el període on es planifica el curs vinent, i per això és indispensable tenir respostes clares.
"Les associacions de famílies de les escoles de Berga i el Berguedà no busquem responsables sinó que exigim solucions", sentencien en l'escrit publicat. Les entitats que signen el comunicat, són: AMPA Escola Santa Margarida de Gósol, AFI Escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, AFA Escola Pedraforca de Saldes, AFA Escola Serrat Voltor de Vallcebre, AMPA Escola l'Albiol de Sant Julià de Cerdanyola, AFA Escola Lillet a Güell de la Pobla de Lillet, AFA Escola Galceran de Pinós de Bagà, AFA Escola d'Olvan, AFA Escola de Borredà, AFA Fedac Xarxa (Berga), AFA Escola Sant Joan (Berga), AFA Escola Santa Eulàlia (Berga), AFA Institut Guillem de Berguedà (Berga), AFA Escola Bressol Flor de Neu (Berga), AFA Escola la Valldan (Berga), AFA Escola Vedruna Berga i AFA Fundació la Llar (Escola Educació Especial Santa Maria de Queralt - Berga).
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques