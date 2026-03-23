Lluís Gamell entoma la gerència de l'Hospital de Berga amb el repte de consolidar la cartera de serveis
El nou responsable encetarà el càrrec escoltant professionals i agents, i fa referència a tasques com el treball en xarxa i la situació del centre respecte el conjunt del sistema territorial
Salut Catalunya Central, l'ens gestor de l'Hospital de Berga, té nou gerent. Es tracta de Lluís Gamell, que aquest dilluns ha pres possessió del càrrec presentant-se a l'equip de professionals del centre i també als mitjans locals. Gamell ha compartit que entoma la plaça "amb compromís amb l'hospital i el territori" i una voluntat expressa de "sumar". En aquesta presentació ha estat acompanyat pel gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, qui n'ha destacat l'expertesa, la proximitat i el coneixement del sistema català de la salut.
"És un procés de maduresa personal i professional assumir aquesta responsabilitat", arrencava el nou gerent en la seva introducció, explicant que centrarà les primeres setmanes de feina a mantenir una escolta activa de la comunitat al voltant del centre de salut. "Arrenco amb la voluntat inicial d'escoltar els professionals, el territori i el context en què es mou l'Hospital de Berga per entendre quines són les seves necessitats i, a partir d'aquí, prendre les millors decisions possibles", ha declarat. Aquest procés, ha apuntat, permetrà entomar un dels principals reptes actuals a l'equipament sanitari berguedà, com és la consolidació de la cartera de serveis.
"Hem d'adaptar-nos a la realitat del territori. La seva geografia i demografia ens diuen coses que hem d'escoltar i traslladar a la cartera de serveis", ha posat de manifest Gamell, qui s'ha referit a la proximitat, la integració i a la capacitat de donar resposta com a elements clau en aquest procés. Tot això, avançava, ho enfocaria a partir de vetllar la continuïtat de tot el que ja funciona, destacant en aquest sentit la feina feta per l'anterior gerent, i amb l'objectiu "d'entomar les febleses de cara que la ciutadania del Berguedà tingui la millor assistència possible". "Potser no ho podrem fer tot, però allò que fem, ho hem de fer bé", ha dit.
Aquesta qüestió està directament relacionada amb les Àrees Integrades de Salut (AIS), el futur mapa de l'atenció sanitària que el Departament de Salut definir atenent els "fluxos de la població". "És important que hi hagi un debat intern per fer valdre l'Hospital de Berga a través de les AIS", ha remarcat Gamell, qui s'ha compromès a "planificar com actuarem en aquest context que ens tocarà articular pel futur de l'hospital i que auguro que serà molt profitós".
Suport a la regió
Lluís Gamell ha estat acompanyat per Toni Sánchez. El gerent de la regió ha posat en relleu que el procés de selecció per cobrir el lloc d'Antònia Baraldés va prioritzar les candidatures de professionals que "fossin capaços de reivindicar les coses que l'Hospital de Berga treballa molt bé" i que "entenguessin que hem de treballar ajudant-nos, dins del projecte de serveis territorials que proposa el nou mapa d'AIS". Aquest camí, ha assenyalat, ja s'estava implementant des dels darrers mesos en el cas berguedà, i per això, creu que la proposta evolucionarà a partir d'una "continuïtat respecte dels models que ja treballàvem".
Per això, ha exposat Sánchez, s'ha cercat un perfil "humil", que pugui "relacionar-se amb tothom, de tu a tu" i que "treballi creant entorns de confiança" que permetin que "sigui evident que el que estem fent ho estem fent perquè els berguedans tinguin la màxima accessibilitat, equitat i proximitat dels serveis". "Hem d'anar a aconseguir que el màxim de serveis de l'Hospital de Berga els tinguem endreçats i sapiguem on estem treballant", ha sentenciat. Des de la Regió Sanitària de la Catalunya Central confien que la nova etapa servirà per "contribuir a reforçar l'equitat territorial, la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema, en línia amb els objectius del CatSalut".
Des del comitè directiu de l'Hospital de Berga, també han assistit a la presentació de Lluís Gamell el director assistencial, Òscar Bernadich, i la responsable de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania, Betlem Vilaró.
