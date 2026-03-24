Administració local
BeGI reclama mesures per garantir la seguretat de les treballadores municipals que fan atenció al públic
La formació es refereix a situacions de "tensió, amenaces, agressions verbals i escenes intimidatòries" denunciades per la plantilla les darreres setmanes
Berga Grup Independent (BeGI) reclama a l'Ajuntament de Berga que prengui mesures per garantir la seguretat de les treballadores municipals que executen tasques d'atenció al públic. Segons afirma la formació, les darreres setmanes, membres de la plantilla han posat de manifest a l'equip de govern algunes situacions desagradables viscudes en l'exercici de les seves funcions, que inclouen episodis de "tensió, amenaces, agressions verbals i escenes intimidatòries". És per aquest motiu que el grup insta al consistori a "posar fi a la permissivitat" per tal de vetllar la seguretat dels treballadors de la casa.
Pel grup, "els fets són d'una gravetat extrema" i "no estem davant d'un fet aïllat", afirmant que s'ha requerit intervenció policial en dues ocasions els darrers tres mesos. La resposta de la corporació, diuen en un comunicat de premsa, va ser la instal·lació d'un botó del pànic situat sota les taules del lloc de treball, que es va haver d'activar tot just un mes després que la plantilla fes la petició a l'alcaldia per millorar la seguretat. En aquella ocasió, relata la formació, es va produir una "situació de risc real, amb insults, increpacions i una escena clarament intimatòria".
Des de BeGI fan una relació directa d'aquests episodis amb les gestions vinculades a l'àmbit de l'habitatge, fent referència a casos d'ocupació i empadronament fraudulent. En aquest sentit, apunten que "el debat sobre l'empadronament en casos d'ocupació ha guanyat ressò polític i mediàtic precisament perquè cada cop més municipis es troben atrapats entre una normativa complexa, una realitat social tensada i una manca absoluta de valentia política per part de molts governs locals".
Per tot plegat, insten a "recuperar l'autoritat institucional" que garanteixi la seguretat dels treballadors públics, amb accions com: mesures de seguretat "presencials i permanents"; "protocols clars d'actuació" davant episodis de violència verbal, intimidació o pressió; una "coordinació efectiva" amb la Policia Local i, si cal, amb la resta de cossos de seguretat; la "revisió profunda" dels procediments d'empadronament en casos d'ocupació; i el "reconeixement institucional, laboral i econòmic" dels treballadors públics.
L'Ajuntament ha mogut fitxa
Consultat per aquest mitjà, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha reconegut que a l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) s'han produït episodis de pèrdua de nervis i males formes per part d'alguna de les persones ateses. Situacions, ha assenyalat, que malauradament es poden viure en qualsevol servei de cara al públic. En aquest sentit, exposa que "la primera mesura que prenem és que la Policia hi passi més sovint", al llarg de les hores de funcionament de l'OAC. Així mateix, Sànchez ha valorat que la implementació d'aquest botó del pànic per garantir una mobilització immediata en cas que les treballadores ho considerin oportú, "funciona correctament", com s'ha pogut evidenciar.
Altres mesures que es posaran en marxa pròximament és la incorporació d'una persona que controli l'espai i reguli els accessos, cosa que pot contribuir a minvar tensions en casos de cua o acumulació de persones, tenint en compte les característiques de l'oficina de l’OAC del consistori berguedà. D'altra banda, indica que s'ha nomenat una nova cap de l'OAC -mentre no es reincorpora la titular-, fet que, segons el batlle, contribuirà a millorar el funcionament del servei i incrementar la comoditat de les treballadores. "S'ha donat el cas que alguna treballadora s'ha sentit una mica més insegura i ens ho han traslladat, així que hem actuat", ha sentenciat l'alcalde.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El menor ingressat a l’UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat