Prova esportiva
Berga està a punt per rebre la Volta a Catalunya per tercer any consecutiu
Consulta les afectacions de trànsit, les restriccions d'estacionament, els horaris i ubicacions clau per gaudir de la cursa i l'agenda d'activitats paral·lela prevista a la ciutat
La Volta a Catalunya torna a Berga per tercer any consecutiu. Després d'un retorn memorable i una repetició frustrada pel vent, la capital del Berguedà torna al mapa de la prova ciclista per acollir la sisena etapa de la 105 edició de la cursa. Serà aquest dissabte, 28 de març, amb un recorregut que recorrerà la comarca engegant a Berga i acabant al Santuari de Queralt. El pas dels participants i tota la logística de la competició implica un seguit d'afectacions viàries, però també proposa elements d'oci per gaudir d'una jornada esperada amb candeletes a la ciutat.
L'etapa berguedana de la Volta d'enguany tindrà un recorregut de 158,2 quilòmetres que coronarà alguns dels ports de muntanya més emblemàtics del Berguedà i també farà passada per diverses poblacions. La cursa engegarà al passeig de la Indústria de Berga en direcció a la Ronda Moreta i passarà per Cal Rosal, Gironella, Puig-reig, Santa Maria de Merlès, Borredà, el Coll de la Batallola, la Pobla de Lillet, Vallcebre, el Coll de Pradell, Saldes, la Collada de Sant Isidre, Cercs, l'entrada Berga Sud, la carretera de Sant Fruitós, la Rasa del Canyet i el port de Queralt fins al Santuari. Consulta els detalls, aquí.
Restriccions de circulació i aparcament
Des de l'Ajuntament de Berga, es posa en coneixement de la ciutadania les alteracions en el trànsit i altres canvis de l'ordre habitual amb motiu de l'acollida de la prova. La més evident i general seran les restriccions en la circulació dels vehicles i l'estacionament, que engegaran al voltant del dispositiu d'arrencada. En aquest cas, es preveu la prohibició del pas de vehicles al passeig de la Indústria per garantir l'accés dels autobusos dels equips participants en la prova ciclista (de 09.00 a 13.00 hores) i amb motiu de la sortida neutralitzada (d'11.00 a 13.00 hores). Així mateix, no es podrà aparcar, entre les 04.00 i les 23.00 hores de dissabte, a les vies: plaça de Viladomat, Ronda Moreta, plaça de la Creu, passeig de la Pau i carretera de Sant Fruitós.
Pel que fa a l'organització de l'arribada, s'han decretat restriccions en la circulació dels vehicles entre les 14 .00 i les 18.00 hores, així com la prohibició de l'estacionament de les 11.00 a les 18.00 hores a: carretera de Sant Fruitós, carrer del Roser, Rasa del Canyet, plaça Mossèn Armengou, passeig de les Estaselles, carrer Santa Joaquima de Vedruna, carrer Pere Costa i carrer Can Baster.
La zona de pujada cap a Queralt també patirà restriccions. Segons detalla la corporació local, els aparcaments situats a la cruïlla de la BV-4242 i BV-4243, la Font Negra i Queralt seran d'ús exclusiu per a l'organització de la prova, i tampoc es permetrà l'accés amb vehicle. Les alternatives proposades són: utilitzar el bus urbà, que oferirà un servei especial de transport des de la plaça de Viladomat fins a la Font Negra (només servei de pujada, entre les 13.00 i les 15.00 hores); o pujar a peu, amb la recomanació del consistori de fer-ho seguint la carretera i col·locar-se al llarg del recorregut fins a la línia de meta.
Altres afectacions esmentades són la reubicació de diferents contenidors de vidre per motius de seguretat, entre el 27 i el 30 de març. En concret, es retirarà el de la Rasa del Canyet número 22 (serà a la plaça Mossèn Armengou) i el del carrer Santa Joaquima de Vedruna número 9 (disponible a la cruïlla amb el carrer Ramon Vinyes i Cluet). D'altra banda, la celebració de la Volta implica la suspensió del mercat setmanal.
Consells per gaudir de la festa
En darrera instància, l'Ajuntament de Berga dona consells per viure la jornada aprofitant les diferents ofertes d'oci impulsades per diferents entitats i associacions locals. La corporació recomana que, un cop vista la sortida, els assistents es dirigeixin a la Meta Gastronòmica del Berguedà ubicada a la Font Negra. Allà s'habilitarà una pantalla gegant per seguir l'etapa (la retransmissió s'iniciarà a les 15.00 hores) i una zona gastronòmica amb furgoteques (de 12.00 a 18.00 hores). També hi haurà animació musical a diferents revolts del recorregut de pujada al Santuari. Es preveu que l'arribada dels ciclistes a Berga sigui cap a les 16.35 hores, i que l'arribada a Queralt es produeixi entre les 16.45 i les 17.00 hores.
Un cop els ciclistes hagin travessat la meta d'arribada, el carrer Major de Berga es convertirà en un punt de trobada gastronòmic i musical. La iniciativa La tapa de l'etapa presentarà una ruta per gaudir de diferents tapes (4 euros la unitat) en una vintena de punts a càrrec de restauradors locals i comarcals. També s'han lligat diferents actuacions musicals per amenitzar el vespre i hi haurà obertes botigues efímeres dedicades al material per a la pràctica ciclista. El punt final del dia serà al pavelló vell d'esports, on es viurà un concert de Brams i l'actuació especial de PD Nanfu & SalasXic (entrades a 16 euros).
