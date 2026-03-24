Turisme
L'atenció turística de Berga s'unifica els caps de setmana per millorar el servei i optimitzar recursos
Els agents es concentraran a l'Oficina de Turisme de la ciutat, ubicada al Museu Comarcal, mentre que el punt comarcal de la C-16 estarà operatiu els dies laborables
L'Ajuntament de Berga i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà han arribat a un acord per unificar l'atenció presencial als visitants a través de les oficines de turisme els caps de setmana. A partir d'aquest dissabte, 28 de març, l'atenció es prestarà exclusivament a l'Oficina de Turisme de Berga, situada dins l'equipament del Museu Comarcal de Berga (Carrer Mare de Déu dels Àngels, 7), reorganitzant els agents amb l'objectiu de brindar una atenció més eficient i de qualitat.
"Hem arribat a una entesa entre les dues institucions per sumar esforços en el marc de les oficines de turisme que existeixen a la ciutat de Berga", ha apuntat el conseller comarcal de Turisme, David Font, celebrant que després de posar sobre la taula la qüestió durant l'alcaldia de Montse Venturós, finalment l'entesa ha acabat reeixint amb un treball desenvolupat el darrer mig any.
A grans trets, els respectius equips tècnics continuaran treballant com fins ara de dilluns a divendres, i serà els caps de setmana i dies festius que els agents turístics de l'Agència es desplaçaran a la seu de l'Oficina de Turisme de Berga per atendre els visitants. Segons l'alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez, "vam creure que tenia molt sentit que es fes aquí perquè hi ha el museu", el qual "ha guanyat importància i cada setmana passen desenes de visitants". "És un bon punt de partida per conèixer altres punts de la ciutat i la comarca", ha recalcat el batlle.
D'aquesta manera, a partir del 28 de març, l'Oficina de Turisme de Berga obrirà cada dia: de dilluns a dimecres, de 09.00 a 14.00 hores: de dijous a dissabte, de 09.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores; i diumenges i festius, de 09.00 a 14.00 hores. L'Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà, situada al peu de la C-16, obrirà de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores.
Pel que fa a la resta d'oficines de turisme de la comarca -n'hi ha una desena en municipis com Bagà, Gironella, la Pobla de Lillet o Gósol, entre altres-, l'atenció es mantindrà com fins ara. Així mateix, des de l'ADB també destaquen el servei de la xarxa de Punts d'Informació Turística (PIT), que actualment compta amb 41 empreses certificades arreu de la comarca.
