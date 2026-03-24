Transició energètica

És oficial: el Govern encarrega a l'Energètica que participi en el projecte de la central reversible de la Baells

El Consell Executiu ha fet públic l'acord que confirma el suport de la institució a la iniciativa impulsada per Verbund i E-Storagy a l'embassament berguedà

La consellera Sílvia Paneque i els agents locals, al Polígon d'Olvan

La consellera Sílvia Paneque i els agents locals, al Polígon d'Olvan

Lídia López

Berga

El Govern de la Generalitat oficialitza el suport al projecte per a la construcció i explotació d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells. La institució ha fet públic l'acord a través del qual el Consell Executiu fa l'encàrrec a l'Energètica, l'empresa pública d'energies renovables, que avaluï la millor fórmula per participar-hi, atenent l'oferiment dels promotors, Verbund i E-Storagy

En el document on es fa constar la decisió, el Govern es refereix a la iniciativa com un "projecte estratègic per al país", destacant "tres funcions fonamentals per al sistema energètic" que complirà. D'una banda, apunta que permetrà allargar la cobertura de les renovables, cobrint la franja nocturna -l’aigua es turbinarà quan no hi hagi producció fotovoltaica-. Així mateix, es destaca que reforçarà la xarxa elèctrica perquè, assenyalen, farà més resilient el sistema respecte de situacions de pèrdua de subministrament. Finalment, posen de manifest que l'equipament contribuirà a estabilitzar preus davant de la volatilitat dels mercats.

En l'argumentació del Govern, també se cita que la participació pública mitjançant l’Energètica té com a finalitat afegida que "una infraestructura d'aquesta envergadura respongui a l'interès general i als objectius de sobirania energètica de Catalunya". De fet, per tal d'avançar en aquesta independència dels combustibles fòssils, l'Executiu també demana a l'organisme que explori "altres possibles inversions en centrals reversibles que es projectin al país".

Segons la Prospectiva Energètica de Catalunya (PROENCAT), Catalunya ha d'assolir una potència de 2.034 MW en centrals reversibles l'any 2030, enfront dels 534 MW actuals. Es calcula que la central reversible de la Baells tindrà una potència de 512 MW i podrà emmagatzemar 4,3 GWh d’energia diàriament (l'equivalent al consum de 475.000 llars).

Tracking Pixel Contents