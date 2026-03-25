Conflicte laboral

La CGT demana a l'Ajuntament de Berga que rescindeixi la concessió del Tossalet

El sindicat apel·la a la comissió d'una "falta molt greu" per part de la Federació Catalana de Natació i demana que s'executi el que preveuen les clàusules administratives del contracte

Una de les protestes fetes a l'accés del Tossalet en contra dels acomiadaments, el juny passat / CGT Berguedà

Redacció

Berga

La CGT del Berguedà ha presentat una instància per sol·licitar a l'Ajuntament de Berga que rescindeixi la concessió per a la gestió i explotació del Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet. El sindicat apel·la a la comissió d'una "falta molt greu" per part de la concessionària, la Federació Catalana de Natació (FCN) segons es contempla als Plecs de clàusules administratives del contracte. Concretament, fan referència a la vulneració del dret de vaga.

Tal com han indicat des de la CGT, "en aplicació dels Plecs de clàusules administratives i el reglament d'ús del centre, que regulen que davant d'una falta molt greu com seria (segons el mateix reglament) la vulneració d'un dret fonamental (com és el dret de vaga) la concessió dels serveis serà rescindida". En aquest sentit, el sindicat remarca que "el Departament de Treball va determinar fa uns mesos que la FCN va vulnerar el dret a vaga i la mateixa Federació ho va reconèixer a fi i efecte de pagar la multa reduïda". "La vulneració està provada i demanem a l'Ajuntament que apliqui la llei", han compartit en un escrit enviat als mitjans de comunicació.

Cal recordar que la CGT del Berguedà acompanya els treballadors que, encara avui dia, es mantenen en vaga arran de l'acomiadament de part de la plantilla el darrer mes de juny. Va ser durant el període estival que el mateix sindicat va denunciar a Treball que la Federació substituïa els vaguistes, i la inspecció pertinent va poder provar els fets, imposant una multa de 7.501 euros dels quals en van pagar 4.500,60 per la reducció que va comportar reconèixer la seva responsabilitat en els fets.

El mes de desembre, la vaga va passar a ser indefinida i els diferents intents per acostar posicions, incloent-hi la mediació prestada pel Consell Comarcal i sol·licitada per la corporació local, no han resultat en cap acord.

