Daniel Pérez, director de L’Energètica: "Projectes com la central reversible de la Baells són necessaris, però s’han de fer amb el màxim consens"
El director de l’empresa pública catalana d’energies renovables insta a aprofitar l’actual crisi a l’Orient Pròxim per apostar per l’energia elèctrica, amb bateries i centrals reversibles.
Guillem Costa
Daniel Pérez és director general de L’Energètica (l’empresa pública d’energies renovables de Catalunya) i coordinador de la Comissió Interdepartamental d’Energia de la Generalitat.
Quines són les principals conseqüències energètiques del conflicte a Espanya?
La base del conflicte és la reducció de l’oferta de dos combustibles fòssils clau: el gas i el petroli. El tancament de l’estret d’Ormuz provoca que hi hagi menys oferta disponible i el preu s’enfili.
Quina sortida tenim?
Com més depengui la teva economia d’aquests dos combustibles, més vulnerable ets davant aquests episodis geopolítics. La pujada del petroli afecta sobretot el transport que funciona amb combustibles fòssils. L’augment del preu del gas, en canvi, té efectes sobre l’electricitat. Però tot depèn de com la generis.
Com la generem?
Durant el dia, podríem dir que estem desconnectats d’Ormuz. Utilitzem energia nuclear, fotovoltaica, eòlica…
I en les hores sense llum solar?
En aquesta franja horària encara depenem molt del que passa a Ormuz.
Fins a quin punt?
A la nit és quan crem més gas i el preu de l’electricitat es duplica. Per cada euro que puja el gas, el cost de l’electricitat puja dos.
“L’apagada va ser un fenomen multicausal. L’energia elèctrica continua sent l’aposta guanyadora de la transició energètica”
Com ens podem desconnectar també d’Ormuz a la nit?
La recepta és clara: hem d’apostar per bateries i centrals reversibles per tenir més independència del gas.
L’escenari és comparable al de la guerra d’Ucraïna?
L’increment és molt inferior al de la invasió d’Ucraïna perquè depenem molt menys dels combustibles fòssils. Ara, durant el dia, més de la meitat de l’electricitat que consumim prové de l’energia solar i eòlica.
Però també comprem gas durant el dia, oi?
Durant el dia, entra gas al sistema per donar estabilitat, però no ho fa mitjançant el mercat ordinari. La subhasta la guanyen sempre les renovables i la nuclear. Tot i així, Red Eléctrica pren una mica de gas i el paga a part com a servei d’equilibri, però no afecta el preu. Durant el dia estem desconnectats del gas.
Diu que necessitem més bateries, però també més renovables?
Les renovables continuen sent molt importants, però els preus, de dia, ja estan “vacunats” contra virus geopolítics com el d’Ormuz. Perquè el sistema sigui 100% renovable, ens falten bateries i electrificar més consums.
Com quins?
Sobretot la calefacció, perquè no depengui del gas, i el cotxe, perquè no depengui del petroli.
“El preu de les renovables és molt segur; es pot saber quant costarà l’energia solar els pròxims 30 anys”
És un bon moment per apostar encara més pel cotxe elèctric?
Sense cap dubte, i així ho estem fent. Amb un petroli car, l’amortització d’un cotxe elèctric és encara més interessant. La crisi d’Ormuz ens ha de servir per no dependre tant del petroli. Dit d’una altra manera, perquè la gent pugui fer servir el seu cotxe sense estar pendent de la geopolítica.
Si tens un cotxe elèctric, no depens d’Ormuz.
Exacte. Ara només fem una quarta part de les coses amb electricitat. Però la resta no està vacunada contra aquesta “malaltia”. I Europa no pot ser vulnerable a aquestes situacions perquè quedaria afeblida com a bloc econòmic.
Electrificar tots els consums també té riscos? L’exemple de l’apagada encara hi és.
L’apagada va ser un fenomen multicausal. Va passar en una circumstància concreta, però no vol dir que l’energia elèctrica sigui insegura. Va ser un moment de fallada general, però l’energia elèctrica continua sent l’aposta guanyadora de la transició energètica.
Llavors, segueix sent útil apostar per l’electricitat abans que pel gas i el petroli?
És clar. Hem tingut crisis del petroli i ara es multiplica el preu dels combustibles i se’ns escapa del control i depèn de com evolucioni la guerra. Però l’episodi del 28 d’abril no fa que l’energia elèctrica deixi de valer la pena.
La transició energètica té arguments ambientals i també econòmics?
Sí. Aquesta és una de les oportunitats de crisis com l’actual: que el preu de la gasolina deixi de dependre de com es desperti demà el senyor Trump.
I el preu de les renovables, quina seguretat ofereix?
Molta més. Ara mateix es pot saber quant costarà l’energia solar durant els pròxims 30 anys.
S'ha avançat a Catalunya en bateries i cotxe elèctric?
El pla del Govern per augmentar els punts de recàrrega avança a bon ritme, i les vendes de vehicles elèctrics creixen perquè s’han abaratit els costos i hi ha ajuts importants.
I quant a les bateries?
Catalunya ha duplicat la potència de parcs fotovoltaics i és de les comunitats amb més sol·licituds de connexió per instal·lar bateries. A més, hem aprovat un decret per regular-ne el funcionament.
També volen utilitzar els embassaments com a gigabateries amb centrals reversibles.
Aquests projectes són clau per poder emmagatzemar l’energia solar durant més temps.
En les últimes hores han anunciat que L’Energètica participarà en el pla per convertir el pantà de la Baells en una bateria. Quin sentit té?
Hem detectat que pot ajudar a aconseguir acceptació social. La gent del territori fins i tot demanava que hi participéssim amb un percentatge més alt. Projectes com la central reversible de la Baells o com el de la Fararella són necessaris, però s’han de desenvolupar amb el màxim consens possible.
N’hi ha?
La unanimitat és impossible, però aspirem a un consens ampli. El fet que la Generalitat sigui dins el capital pot garantir que es tracta d’una inversió de proximitat i que es vetllarà pels interessos del Berguedà.
