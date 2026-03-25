Patrimoni arquitectònic
Gironella fa una crida per recaptar fons per a la restauració de l'Església Nova de Santa Eulàlia
L'Ajuntament i la Parròquia posaran en marxa un seguit d'activitats per contribuir a sufragar els 700.000 euros que s'ha pressupostat l'obra, començant per una exposició de passos de Setmana Santa
Sumem esforços. Fem-ho possible. Aquest és el lema escollit per la Parròquia de Santa Eulàlia de Gironella, el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament de Gironella per publicitar la nova campanya de mecenatge que tindrà per finalitat sufragar parcialment la restauració que s'ha de dur a terme a l'Església Nova de Santa Eulàlia del poble. En concret, el pla director elaborat contempla treballs d'estabilització de les cornises i reparació de filtracions amb un pressupost al voltant dels 700.000 euros. Per motivar les aportacions, s'ha impulsat una agenda d'activitats de pagament, el recapte de les quals es destinarà a finançar les obres.
"El projecte que avui anunciem ve provocat, sobretot, per la necessitat de restaurar l'Església Nova de Santa Eulàlia", ha compartit el regidor de Patrimoni, Lluís Vall, qui ha lamentat que les característiques constructives del temple, alçat amb pedra sorrenca, han comportat un deteriorament que ara s'ha d'intervenir amb una obra de gran magnitud. Segons ha detallat Vall, "totes les intervencions que s'han hagut de fer en esglésies i ermites del municipi s'han cobert sempre de forma dividida, en tres parts", comptant el Bisbat, l'Ajuntament i el veïnat. És en aquesta darrera branca que es fa una crida, tenint en compte que no hi ha cap entitat o comunitat que pugui liderar el recapte.
"És un cas singular per dos motius. El primer, que és una intervenció molt elevada, perquè estem parlant d'un projecte de 700.000 euros. I segon, perquè no hi ha una organització activa a l'hora de participar de cara a sufragar els costos", recalcava el regidor. És per això que la Parròquia i el consistori celebraran diferents activitats que permetin "acabar d'articular el finançament", a partir de propostes que també "acabin tenint un impacte de cohesió social i territorial al municipi".
Una exposició de passos de Setmana Santa
L'arrencada de l'agenda d'activitats serà aquest diumenge, 29 de març, quan s'inaugurarà una mostra dels passos de l'antiga processó del Divendres Sant de Gironella. Vall recorda que "era una de les més concorregudes de la comarca" i, malgrat que ja es conservin a les capelles laterals de l'església al llarg de l'any, s'aprofitarà el període de la Setmana Santa per situar-les al mig de la nau, creant un "diàleg entre arquitectura i la memòria històrica", amb un "element renovador" i vestits pels arranjaments florals de les floristes locals. Es podrà visitar cada dia fins al 6 d'abril, entre les 18.00 i les 20.00 hores, i l'entrada tindrà un preu de tres euros que es destinarà a aquest fons per la restauració.
"Hem hagut de posar fil a l'agulla i començar aquest projecte que ens pot unir com a poble, més enllà de les creences que cadascú pugui tenir", ha posat de manifest mossèn Lluís Tollar, el rector de l'església, qui s'ha mostrat optimista: "És un projecte de molta envergadura i molt important, que podem dir que costarà. Però és possible amb la col·laboració de tots". Per la seva banda, l'alcalde, David Font, ha remarcat el valor del temple, destacant que es tracta d'una església que data de principis del segle XX i "és una de les joies arquitectòniques que tenim aquí al municipi".
Els impulsors de la iniciativa estimen invertir els dos anys vinents a celebrar diferents accions per anar sumant aportacions. També s'obrirà un compte corrent perquè qualsevol persona, a escala particular, vulgui fer algun donatiu. D'altra banda, l'Ajuntament de Gironella s'ha compromès a contribuir a la cerca activa de subvencions d'administracions superiors per finançar parcialment els treballs. "Fa uns anys que estem actuant en la restauració del patrimoni municipal, i el compromís és que, quan haguem finalitzat aquests treballs, l'Ajuntament situarà l'actuació de l'Església de Santa Eulàlia com un dels projectes estratègics en la cerca de subvencions", ha afirmat Font.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres