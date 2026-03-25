Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fira de l'Estudiant de ManresaCurs escolarVolta de CatalunyaEutanàsia de NoeliaCas de tètanusArnau ParísDescomptes tren i metro
instagramlinkedin

Turisme

L'Agència convida al Berguedà intermediaris de viatges per conèixer els recursos turístics

Les jornades han servit per reivindicar la identitat pròpia de la comarca i projectar-la com a destinació d'interès

La sessió de presentació celebrada a l'Hostal Pedraforca / Agència de Desenvolupament del Berguedà

Redacció

Saldes

Aquest inici de setmana, el sector turístic del Berguedà ha lluït les seves millors cartes davant una desena d'intermediaris de viatges d'arreu de Catalunya i Andorra. Ha estat en el marc de la iniciativa de descoberta del territori anomenada El Berguedà, una destinació amb identitat, impulsada per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. L'acció s'emmarca en l'estratègia de l'organisme per consolidar el Berguedà com una destinació de referència a Catalunya, gràcies a la seva combinació de natura, patrimoni, cultura, gastronomia i turisme actiu.

"El que plantegem aquest any és una presentació de la temporada turística, cosa que segurament no s'havia fet mai, amb un seguit d'agents turístics de fora de la comarca per tal que puguin incorporar el Berguedà a les seves ofertes i oferir-ho als seus clients", explicava el conseller comarcal de Turisme, David Font. En aquest sentit, la proposta es va estructurar en tres activitats distingides: una presentació general, un espai de networking i la descoberta sobre terreny.

La sessió introductòria es va dur a terme a l'Hostal Pedraforca dilluns, en un entorn emblemàtic del Berguedà. La va conduir el periodista Abraham Orriols, qui va donar pas als diferents representants del sector del turisme els quals es van referir a elements com la natura, el patrimoni industrial, el romànic, el turisme actiu i la gastronomia. Seguidament, es va establir diàleg directe i particular entre els presents per poder encetar contactes de negoci de forma més distesa i directa. La cloenda del dia va ser amb una observació astronòmica guiada.

El segon dia, dimarts, es va dedicar a la descoberta del territori a partir de dues propostes d’itineraris: un centrat en la petjada de Gaudí i el patrimoni industrial de l'Alt Berguedà; i un altre que combina la natura del Pedraforca amb la història minera i la commemoració dels 50 anys de la construcció de la Baells.

Atendre les demandes del sector

Segons han destacat des de l'Agència, l'acció respon a una demanda del sector turístic local, que aposta per noves fórmules de promoció basades en l'experiència directa i el contacte amb prescriptors i intermediaris. "El treball conjunt amb el teixit turístic és clau per fer un salt qualitatiu en la promoció", deia Font, qui va assenyalar que "accions com aquesta ens ajuden a generar oportunitats reals i a obrir el Berguedà a nous canals de comercialització".

En total, han participat en la dinàmica 12 intermediaris de fora de la comarca i 19 empreses turístiques berguedanes, així com representants de la Diputació de Barcelona i de la marca Pirineus de la Generalitat de Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents