Mobilitat
Berga haurà de buscar una nova ubicació per a la parada d'autobusos per l'augment de la línia a Barcelona
El Consell Comarcal del Berguedà exposa que l'operador ha advertit que l'espai actual, el del passeig de la Pau, "no pot assumir més vehicles"
Berga haurà de replantejar la ubicació de l'actual parada d'autobusos per poder assumir l'augment d'expedicions de la línia de Barcelona, a partir de la segona quinzena d'abril. Així ho ha posat de manifest el Consell Comarcal del Berguedà en la nota de premsa on s'ha referit als nous serveis i a la posada en marxa d'un formulari per centralitzar les incidències del servei de transport públic a la comarca.
"Aquest increment de freqüències obliga a revisar l'emplaçament actual de la parada de busos de Berga", remarca la corporació comarcal en l'escrit, afirmant que "l'operador ha advertit que l'espai no pot assumir més vehicles, i caldrà estudiar una nova ubicació que permeti respondre a l'augment de les freqüències i assegurar una operativa adequada". El Consell Comarcal es refereix a l'espai del passeig de la Pau, punt on també s'ubica l'oficina d'atenció al públic, i sobre el qual hi ha un consens majoritari al plenari de l'Ajuntament de Berga que cal abandonar.
De fet, els darrers mesos, la corporació treballa activament en el trasllat a una parada provisional des d'on puguin sortir i arribar els serveis amb més seguretat i comoditat. L'emplaçament que hi ha sobre la taula és el de la carretera de Solsona, en paral·lel al Parc del Pla de l'Alemany, si bé va despertar l'oposició del veïnat de la zona. Especialment, el dels residents al carrer del Bruc, la via que hauria d'assumir la circulació de vehicles en direcció a la Valldan, tenint en compte que la carretera passarà a ser d'un sol sentit per acollir les andanes. Les darreres comunicacions de l'Ajuntament al respecte és que s'està treballant a porta tancada amb un grup de veïns per acostar posicions.
Pel que fa als nous serveis entre Berga i Barcelona, des de l'administració comarcal detallen que les expedicions "arriben després de mesos de reivindicacions tant del mateix Consell Comarcal com de les persones usuàries" i suposen "ampliar notablement l'oferta existent". Les millores, avançades la setmana passada, suposen incorporar sis viatges diaris en cada sentit, augmentar el calendari i reforçar la cobertura del cap de setmana.
Formulari per registrar incidències
Abans que aquests nous serveis entrin en vigor, el Consell Comarcal ha activat un formulari únic en línia per centralitzar totes les incidències, queixes i suggeriments vinculats amb el servei de transport públic de la comarca. Fins ara, apunten, aquestes comunicacions arribaven per diversos canals, fet que complicava la gestió. Per aquest motiu, s'espera que l'eina permeti agilitzar la resposta, millorar el seguiment de cada cas i oferir una atenció més ordenada i transparent.
El recurs permet indicar fàcilment el tipus d'incidència, la línia i l'horari afectats, així com adjuntar-hi documentació per facilitar-ne la resolució. Cal tenir present que la plataforma serveix per tramitar afectacions vinculades tant al servei de les línies regulars com al del Transport a la Demanda.
